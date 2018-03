Bei den Lignano Open siegen sie auch im Einzel.

Bei den diesjährigen Lignano Master Open im Para-Tischtennis überzeugte das junge deutsche Team auf ganzer Linie und gewann zum Start in das Weltmeisterschaftsjahr 2018 zehn Medaillen. Auch einigen Youngstern gelang ein toller Einstieg auf die internationale Bühne.

Die herausragenden Spieler in Lignano waren zwei Akteure von Borussia Düsseldorf. Sandra Mikolaschek und Valentin Baus stellten sehr gute Frühform unter Beweis. Mikolaschek hatte am Ende eine Bilanz von 9:0 Einzelsiegen zu Buche stehen, gewann im Einzel Gold und im Team-Wettbewerb Silber zusammen mit Lisa Hentig. Im Finale des Einzelwettbewerbs der Wettkampfklassen 4-5 besiegte die 20 Jahre alte Düsseldorferin die Weltranglisten-Erste Borislava Peric-Rankovic mit einer starken Leistung. Vorher hatte sie gegen schwächer notierte Spielerinnen nichts anbrennen lassen. Auch im Team-Wettbewerb standen Mikolaschek/Hentig im Finale nach klaren Siegen in der Gruppe und im Halbfinale. Doch am Ende stand „nur“ die Silbermedaille.

Baus kann sogar Doppel-Gold mit nach Hause nehmen: Im Einzel der WK 5 setzte er sich im Finale gegen den Serben Mitar Palikuca durch, im Team-Wettbewerb der WKs 4-5 tat er sich mit Kim Jung-Gil aus Korea zusammen und ließ der Konkurrenz keine Chance. Erst im Finale konnten die Serben wenigstens ein Spiel für sich entscheiden, der Sieg ging aber dennoch mit 2:1 an Baus und Kim. Bundestrainer Volker Ziegler war sehr zufrieden mit dem Auftreten seiner Mannschaft: „Beim sehr gut besetzten Auftakt in das WM-Jahr 2018 war das hier in Lignano eine sehr starke Leistung der jungen Garde.“ Red