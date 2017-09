Grafenberg/Düsseltal/Wittlaer. Von 11 bis 17 Uhr heißt es heute an der Kreuzung Geibelstraße/Grafenberger Allee „Grafenberg trifft Düsseltal“. Da ist es für Borussia Düsseldorf selbstverständlich, das nur einen Steinwurf vom Tischtennis-Zentrum entfernt stattfindende Fest zu unterstützen.

An Mini-Tischen, Biertischen, die erstmals im Rahmen der Längsten Tischtennis-Theke der Welt zum Einsatz kamen, und an gewöhnlichen Tischen, an denen mobile Netze montiert werden, haben die Besucher die Möglichkeit, sich aktiv an der schnellsten Rückschlagsportart der Welt auszuprobieren und Preise zu gewinnen. Außerdem können die Gäste des Stadtteilfestes mehr über Tischtennis und die Aktivitäten des Rekordmeisters beim Auftritt auf der Showbühne um 14 Uhr erfahren. Darüber hinaus bietet der sozial engagierte Club gemeinsam mit dem Partner, Graf Recke Stiftung, an diesem Tag ein Angebot, das Menschen mit und ohne geistiger Behinderung am Tischtennistisch zusammenführt. Neben den Aktionen der Borussia gibt es weitere Mitmach- und Entdeckungs-Möglichkeiten, Kulinarisches und Musikalisches.

Ebenfalls heute gehen die „Mini-Meisterschaften 2017“ weiter. Den Auftakt bildete ein Tischtennisturnier für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung in der Graf Recke Stiftung in Wittlaer zu Monatsbeginn. Heute nun steht ab 12 Uhr ein Ortsentscheid für die Schüler des Jahrgangs 2005 und jünger in der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Knittkuhl an. Neben dem Wettkampf wird ein Rahmenprogramm am mobilen Tischtennis-Tisch, an Mini-Tischen und an gewöhnlichen Tischen mit mobilen Netzen angeboten. Borussia-Manager Andreas Preuß wird neben der Nachwuchs-Beauftragten Renate Mellin in Knittkuhl dabei sein. Ein weiteres Turnier für die Minis findet am 8. Oktober im Tischtenniszentrum statt. Seit 1983 nahmen fast 1,4 Millionen Mädchen und Jungen an der bundesweiten Breitensportaktion des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) teil.