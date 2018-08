Düsseldorfer holen beim größten Tischtennis-Turnier Europas acht Pokale. 1100 Teilnehmer aus 21 Nationen spielten drei Tage lang.

Sie haben gespielt und gekämpft, sich gefreut und geärgert, alte Freunde getroffen und neue Kontakte sowie Freundschaften geschlossen: Mehr als 1100 Jungen und Mädchen aus 21 Ländern (siehe Kasten) machten auch die 29. Kids Open in der Leichtathletik-Halle an der Arena zu einem besonderen Event. Am Sonntag ging das größte Tischtennis-Turnier Europas mit den Siegerehrungen der 16 Einzel-Wettbewerbe und des NRW-Talent-Cups zu Ende. Bis dahin hatte es knapp 4500 Spiele an rund 80 Tischtennis-Tischen gegeben.

Am Ende vergab Ausrichter Borussia Düsseldorf 128 Pokale und ebenso viele Medaillen, Sachpreise gab es sogar für 256 Kinder und Jugendliche, da auch die jeweils besten Vier der Trostrunden einen Preis erhielten. Die meisten Pokale und Medaillen blieben in Düsseldorf, denn die Borussia wurde der erfolgreichste Verein mit gleich vier Titeln und vier Bronzemedaillen. Besser war das Team vom Staufenplatz nie. Dahinter landeten die TTG 207 Ahrensburg/Großhansdorf, der LTV Lippstadt und der MTV Jever.

Für den Nachwuchs der Gastgeber triumphierten Guo Jiaxing (Jahrgang 2003) im Einzel sowie Louis Rohrsen zusammen mit Partner Paul Reinkemeier von der DJK BW Avenwedde (Altersklasse 2002/03), die Zwillinge Julius und Justus von Bandemer (2004/05) sowie Laszlo Mohácsy mit Paul Burkart von der TUS Holzen Sommerberg (2006/07) im Doppel. Mit Bronze dekoriert wurden im Einzel Rohrsen (2002), Mohácsy (2006) und Philippa von Bandemer (2008) sowie Guo im Doppel mit Jonas Neumann vom TSV Gruiten (2002/03).

Höhepunkt war der Besuch der Bundesliga-Profis in der Halle

Bei der Eröffnungsfeier am Freitag standen allerdings erst mal die ehrenamtlichen Helfer im Blickpunkt. Danach spielten Staatssekretärin Andrea Milz der eheranamtliche Trainer und Betreuer Christian Kaab, Ralf Jungblut vom SC GW Paderborn und die jüngste Teilnehmerin, Melissa Bill vom TT Klosterreichenbach, den symbolischen ersten Ballwechsel.

Ein Highlight für die Nachwuchsspieler war neben den eigenen Turnierspielen der Besuch der Borussia-Profis. Hunderte Kinder erlebten zudem das erste Bundesligaspiel von Timo Boll und Co. im Tischtennis-Zentrum hautnah. Auch die Mini-Tische, das „Bunt-gehts-rund-Mobil“ und der Blindentischtennis-Tisch fanden großen Anklang. Außerdem stöberten die Kinder durch die Tischtennis-Messe eines Sponsors und wurden bei einer Ausstellung von Günther Angenendt durch die Geschichte des Tischtennissports geführt.

„Das war eine tolle Veranstaltung und Werbung für unseren Sport“, sagte Borussia-Präsident Marcel Piwolinski. „Wir haben viele Komplimente erhalten, die motivieren unser großes Team mit 150 freiwilligen Helfern umso mehr, denen ich meinen Dank für ihren unermüdlichen Einsatz aussprechen möchte. Danke sagen möchte ich auch den Teilnehmern und ihren Betreuern, die ebenfalls zum Gelingen des Events beigetragen haben und natürlich auch unserem langjährigen Partner Andro, dem Sportland NRW, der Sportstadt Düsseldorf und der Arag für ihre Unterstützung.“ Und Sebastian Natusch, erstmals verantwortlicher Leiter des Turniers, sagte: „Ich bin sehr zufrieden. Es hat alles reibungslos geklappt, wir haben ein großartiges Turnier erlebt“.