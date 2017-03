Düsseldorf. In Düsseldorf-Rath ist bei Bauarbeiten an der Theodorstraße eine Fünf-Zentner-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie soll voraussichtlich am frühen Donnerstagnachmittag entschärft werden. Dazu müssen in einem Radius von 1000 Metern um die Fundstelle rund 8.000 Menschen ihre Wohnungen und Arbeitsplätze verlassen.

Evakuierung

Die Stadt rief alle Bewohner innerhalb des Gefahrenbereichs im Stadtteil Rath auf, ihre Häuser zu verlassen. Den Warnaufruf zur am Donnerstag stattfindenden Entschärfung hat die Stadt Düsseldorf mittlerweile in mehreren Sprachen veröffentlicht. Straßensperren sichern den Bereich, so dass niemand hereinkommt. Ab 7 Uhr ist damit begonnen worden, alle betroffenen Personen in Sicherheit zu bringen, die das Gebiet nicht selbstständig verlassen können. Ein Hotel mit rund 250 Gästen ist bereits in der Nacht geräumt worden.

Sicherheitshinweise der Stadt Düsseldorf zur Bombenentschärfung am 9. März 2017 (PDF / 1,26 MB) Herunterladen

Die Entschärfung soll beginnen, sobald der Gefahrenbereich geräumt ist. Der genaue Zeitpunkt der Entschärfung der Bombe mit Langzeitzünder hänge von der vollständigen Evakuierung der Gefahrenzone ab, teilt die Stadt mit. „Wir rechnen damit, dass die Entschärfung dann am frühen Nachmittag vonstatten gehen kann“, sagte ein Sprecher der Stadt am Donnerstagmorgen.

Von der Polizei hatte es in der Nacht geheißen, die Bombe habe einen chemisch-mechanischen Zünder, der „ziemlich gefährlich“ sei. Es sei nicht auszuschließen, dass sie an Ort und Stelle gesprengt werden müsse. Für die Evakuierung wurden auch Einsatzkräfte aus anderen Städten alarmiert. Beispielsweise ist ein Patiententransportzug der Wuppertaler Feuerwehr im Einsatz.

Für die Evakuierung und sonstige Aufgaben im Rahmen der Entschärfung sind insgesamt rund 565 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Feuerwehr, Ordnungsamt, anderen städtischen Ämtern, Polizei, Hilfsorganisationen, Kampfmittelbeseitigungsdienst, Flughafen, Rheinbahn und anderen Behörden und Organisationen im Einsatz.

Mitarbeiter der Firmen, die im Gefahrenbereich liegen, können am Donnerstag bis zur Entschärfung die Arbeit nicht aufnehmen. Das städtische Familienzentrum, Volkardeyer Weg 5, die Kath. Kindertagesstätte Papst Johannes, Auf der Reide 2, die Kindertagesstätte von Kinder und Eltern e.V., Im Schlank 19, und die Jugendfreizeiteinrichtung Blue Rock, Lichtenbroicher Weg, bleiben am Donnerstag geschlossen.

Notrufnummer für Menschen, die Gefahrenzone nicht selbstständig verlassen können

Menschen, die in der Gefahrenzone wohnen und beispielsweise wegen Bettlägerigkeit oder Behinderung ihre Wohnungen nicht selbst verlassen können, können den Transport ab sofort über die Leitstelle der Feuerwehr unter der Rufnummer 19222 bestellen. Rollstühle, die mitgenommen werden müssen, sollten dabei unbedingt gemeldet werden. Eine zentrale Betreuungsstelle ist derzeit in der Planung. Das Gefahrentelefon der Stadt ist bereits seit den Abendstunden unter der Rufnummer 3 889 889 besetzt.

Allein 100 Krankentransporte für Menschen, die sonst die Gefahrenzone nicht verlassen könnten, mussten geplant werden. Beim Gefahrentelefon sind bis 9 Uhr etwa 850 Anrufe eingegangen, teilt die Stadt Düsseldorf mit.

Beeinträchtigungen für den Verkehr

Im 1.000-Meter-Radius um den Fundort der Bombe befinden sich mit der A52 (Nördlicher Zubringer, von Vogelsanger Weg bis Autobahnkreuz Düsseldorf Nord) und der A44 (von Autobahnkreuz Düsseldorf Nord bis Anschlussstelle Reichswaldallee) zwei Autobahnen, die A52 ist bereits gesperrt, die Sperrung der A44 wird spätestens zum Beginn der Entschärfung erfolgen. Polizei und Stadt raten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Auf der teilweise gesperrten Autobahn 52 im Düsseldorfer Norden bildete sich nach Angaben der Polizei am Donnerstagmorgen ein Stau von zunächst acht Kilometern. Die Autobahn 44 sollte von 9.30 Uhr an gesperrt werden. «Der Verkehr wächst an. Die Lage ist zwar im Moment noch nicht katastrophal. Es ist aber absehbar, dass in den kommenden Stunden Probleme auftreten werden», sagte ein Sprecher der Polizei.

Nahverkehr

Die S-Bahn-Haltestelle #Unterrath ist gesperrt. Dort halten keine Züge mehr. Die Rheinbahnlinien 729, 730, 752, 754, 756, 757, 758, 760, 776, sowie SB 51 und SB 55 sind betroffen und werden nach Angaben der Rheinbahn an der letzten Station vor der Sperrung gekappt. Die Bahnlinie Düsseldorf-Duisburg (mit dem S-Bahn-Haltepunkt Unterrath) ist von der Sperrung ebenfalls betroffen. Die Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Duisburg soll ab 12 Uhr gesperrt werden. Während der Sperrung kann es laut Deutscher Bahn zu großen Auswirkungen auf den regionalen Bahnverkehr kommen. Alle betroffenen Linien im Überblick. Gleichzeitig haben umfangreiche Bauarbeiten der Deutschen Bahn im Bereich Flughafen begonnen. Eine Übersicht über die davon betroffenen Linien finden Sie hier.

Flughafen

Der Flughafen Düsseldorf ist nur noch über Umwege zu erreichen. Der Flughafen bat alle Reisenden in einer Mitteilung, zwei Stunden mehr für die Anfahrt einzuplanen. Es sei derzeit nicht auszuschließen, dass der Flugverkehr während der Entschärfung der Bombe zur Mittagszeit kurzzeitig unterbrochen werden müsse. dpa/red