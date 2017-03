Düsseldorf. Update: Während der Entschärfung muss auch der Flugverkehr vom und zum Flughafen Düsseldorf eingestellt werden, teilt die Stadt Düsseldorf mit.

Die Entschärfung einer Weltkriegsbombe könnte auch Auswirkungen auf den Flugverkehr am Airport Düsseldorf haben. Es sei derzeit nicht auszuschließen, dass der Flugverkehr während der Entschärfung der Bombe zur Mittagszeit kurzzeitig unterbrochen werden müsse, sagte eine Sprecherin des Flughafens am Donnerstagmorgen. Angesichts der weiträumigen Absperrungen rund um den Fundort des Blindgängers in der Nähe des Düsseldorfer Airports werden Passagiere gebeten, zwei Stunden mehr für ihre Anfahrt einzuplanen. dpa