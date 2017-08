Am Montagnachmittag haben Bauarbeiter in Düsseldorf-Derendorf eine Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg gefunden. Insgesamt sind 6.700 Menschen betroffen.

Düsseldorf-Derendorf. Am Montagnachmittag haben Bauarbeiter in Düsseldorf-Derendorf eine amerikanische 5-Zentner-Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg gefunden. Die Bombe wurde bei Bauarbeiten auf der Merzigerstraße gefunden. Der Bereich wurde abgesperrt.

Ein Polizeisprecher bestätigte auf Nachfrage der WZ, dass die Bombe am Dienstagvormittag um 11 Uhr entschärft werden soll. Mit der Evakuierung der umliegenden Haushalte soll ab 8 Uhr begonnen werden. Dazu müssen in einem Radius von 250 Metern (Gefahrenbereich A) um die Fundstelle an der Merziger Straße bis um 9.30 Uhr rund 2.300 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Im Radius bis 500 Meter (Gefahrenbereich B) darf sich ab 10 Uhr niemand mehr im Freien aufhalten. Davon sind weitere rund 4.400 Menschen betroffen.

Pflegeheim und Rheinbahn sind betroffen

Im engeren Radius um den Ort der Entschärfung befindet sich unter anderem ein Pflegeheim mit 80 zum Teil schwerst pflegebedürftigen Menschen. Das Heim musste geräumt und die Anwohnerinnen und Anwohner in andere Einrichtungen untergebracht werden. Von der Entschärfung sind die Rheinbahnlinien 704, 834 (im Gefahrenbereich A) und 705 und 707 (Gefahrenbereich B) betroffen. Sie werden vor der Sperrung an der letzten Station vor der Sperrung gekappt.

Die Stadt stellt während der Evakuierungszeit ab 7 Uhr die Räume des Max-Planck-Gymnasiums an der Koetschaustraße 36 zur Verfügung. Dort ist eine Betreuung organisiert. Ab 8.30 Uhr fahren ab den Haltestellen Heinrich-Erhardt-Straße; Höhe Haltestelle: Straßburger Straße auf der Rather Straße Richtung Norden und an der Haltestelle "Alter Schlachthof" zwei Rheinbahnbusse für den Transfer zur Betreuungsstelle.

Die Stadt Düsseldorf hat ein Gefahrentelefon eingerichtet. Es ist unter der Rufnummer 3 889 889 geschaltet. red