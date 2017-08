Am Dienstagmorgen ist in Düsseldorf-Derendorf eine Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg erfolgreich entschärft worden. Die Entschärfung hat knapp eine halbe Stunde gedauert.

Düsseldorf-Derendorf. Am Montagnachmittag haben Bauarbeiter in Düsseldorf-Derendorf eine amerikanische 5-Zentner-Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg gefunden. Die Bombe wurde bei Bauarbeiten auf der Merzigerstraße gefunden.

Am Dienstagvormittag konnte die Bombe erfolgreich entschärft werden. Nach einer kurzen Verzögerung begannen Jost Leisten vom Kampfmittelbeseitigungsdienst um 11.06 Uhr mit der Entschärfung. Um kurz nach halb 12 konnte dann Vollzug gemeldet werden. Bombe erfolgreich entschärft!

Auch die vorherige Evakuierung der betroffenen Haushalte hat planmäßig funktioniert. Das bestätigte die Feuerwehr einem unserer Reporter vor Ort. Demnach sind in etwa 70 bis 80 Menschen in die Evakuierungsstelle im Max-Planck-Gymnasium an der Koetschaustraße 36 gekommen. Hauptsächlich handelte es sich dabei um ältere oder gebrechliche Menschen. Sie wurden teilweise mit Krankenwagen dorthin transportiert und werden versorgt.

Die Gefahrenbereiche A und B rund um die Fundstelle an der Merziger Straße.

Die Maßnahmen zur Evakuierungen sind am Dienstag schon um 5 Uhr morgens angelaufen. Mit der eigentlichen Evakuierung der umliegenden Haushalte wurde gegen 8 Uhr begonnen. Dazu mussten in einem Radius von 250 Metern (Gefahrenbereich A) um die Fundstelle an der Merziger Straße bis um 9.30 Uhr rund 2.300 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Im Radius bis 500 Meter (Gefahrenbereich B) durfte sich ab 10 Uhr niemand mehr im Freien aufhalten. Davon sind weitere rund 4.400 Menschen betroffen.

Pflegeheim und Rheinbahn sind betroffen

Im engeren Radius um den Ort der Entschärfung befindet sich unter anderem ein Pflegeheim mit 80 zum Teil schwerst pflegebedürftigen Menschen. Das Heim musste geräumt und die Anwohnerinnen und Anwohner in andere Einrichtungen untergebracht werden. Das Pflegeheim ist auch der Grund gewesen, dass die Entschärfung nicht, wie üblicherweise vorgesehen, noch am Tag des Fundes stattgefunden hat. Das erklärte Tobias Schülpen, Pressesprecher der Düsseldorfer Feuerwehr am Dienstag. In Abstimmung mit dem Kampfmittelräumdienst hatten die Einsatzkräfte beschlossen, dass die Räumung der pflegebedürftigen Menschen zu lange dauern würde, um die Entschärfung noch am Montag stattfinden zu lassen.

Die Einsatzkräfte haben auch dafür gesorgt, dass die evakuierten Menschen versorgt sind.

Von der Entschärfung waren die Rheinbahnlinien 704, 834 (im Gefahrenbereich A) und 705 und 707 (Gefahrenbereich B) betroffen. Sie wurden an der letzten Station vor der Sperrung gekappt.

Ab 8.30 Uhr fuhren ab den Haltestellen Heinrich-Erhardt-Straße; Höhe Haltestelle: Straßburger Straße auf der Rather Straße Richtung Norden und an der Haltestelle "Alter Schlachthof" zwei Rheinbahnbusse für den Transfer zur Betreuungsstelle am Max-Planck-Gymnasium.

Die Stadt Düsseldorf hat ein Gefahrentelefon eingerichtet. Es ist unter der Rufnummer 3 889 889 geschaltet.