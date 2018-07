61-Jährige vom DTV 47 ist in bestechender Form.

Vor 50 Jahren trieb es die nun 61-jährige Ute Böggemann (DTV 47) zur Leichtathletik. Damals galt sie als „Düsseldorfs Sprungfloh“ und war schon früh bei Sprung-Wettbewerben sehr erfolgreich. Heute managt sie am Staufenplatz beim DTV 47 die Leichtathletik, ist aber selbst noch aktiv – und nach wie vor in bestechender Form. Das bewies sie nun wieder bei den Deutschen Senioren-Meisterschaften (Ü 35) im Rheydter Grenzland-Stadion. Böggemann gewann im Weitsprung (4,41 Meter) und im Hochsprung (1,35 Meter) mit Ergebnissen, die sie damals auch als Elfjährige geschafft hatte. Nun kam noch ein dritter Erfolg im Dreisprung (9,47 Meter) hinzu.

Überraschender war da schon der Meister-Titel in der Altersklasse M 70 für Joachim Bernhardt (Post SV), der den dramatischen 1500-Meter-Lauf in 5:43,26 Minuten für sich entschied. Der 44 Jahre alte ART-Langstreckler Sebastian Hadamus musste dagegen diesmal im 5000-Meter-Lauf trotz ganz schneller 15:34,92 Minuten mit Silber zufrieden sein. Der um vier Jahre jüngere Schwarzwälder Danny Schneider war in 15:19,98 Minuten noch schneller.

Ergebnisse der Ü 35-DM in der Leichtathletik in Rheydt

Männer, M 35, 100 m: 4. René Pascal Menk (ART) 11,50 Sek. (Vorlauf: 11,46), 6. Patrick Jansen (TB Hassels) 11,60. 200 m: 3. Menk 23,55 Sek., 6. Jansen 24,25. M 40, 800 m: 4. Ludwig Aigner (ART) 2:11,37 Min. 5000 m: 2. Sebastian Hadamus (ART) 15:34, 92 Min. M 50, 100 m: 7. Ingo Rostalski (ASC) 12,36 Sek. 800 m: 11. Martin Rath (Triathlon Ratingen) 2:17,19 Min. Stabhochsprung: 3. Guido Arians (ASC) 3,50 m, 5. Peter Scholze (TB Hassels) 2,70. M 55, Kugelstoßen: 8. Mathias Messner (DTV 47) 11,29 m. Diskuswerfen: 6. Messner 34,37 m. M 60, Kugelstoßen: 3. Hans-Joachim Büscher (ASC) 13,23 m. Hammerwerfen: 6. Bernd Liebke (ART) 37,06 m. M 70, 1500 m: 1. Joachim Bernhardt (Post SV) 5.43,26 Min. 800 m: 4. Bernhardt 2:50,44 Min. M 80, 100 m: 5. Reinhold Szardenings (DSV 04) 16,78 Sek. Hammerwerfen: 7. Gerhard Bruckhaus (ART) 30,45 m. Frauen, W 60, 4x100 m-Staffel: 2. DTV 47/Aachen (Monika Engel, Anne Rummler, Monika Turzer, Ute Böggemann) 62,60 Sek. Hochsprung: 1. Ute Böggemann (DTV 47) 1,35 m. Weitsprung: 1. Böggemann 4,41 m, 6. Monika Engel (DTV 47) 3,59. Dreisprung: 1. Böggemann 9,47 m. W 70, Hochsprung: 3. Renate Keuntje (DTV 47) 1,11 m.