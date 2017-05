Gangster erbeuteten Uhren im Wert von über 100 000 Euro. Das Fluchtfahrzeug wurde nach dem Raub angezündet. Die Täter sind auf der Flucht.

Düsseldorf. Vor der Uhren-Messe in Wersten wollten vier italienische Schmuckhändler noch ganz in Ruhe frühstücken. Als die Männer die Bäckerei an der Millrather Straße verließen, wurden sie dort schon erwartet. Drei oder vier maskierte Gangster bedrohten die Aussteller und erbeuteten Marken-Uhren im Wert von mehr als 100 000 Euro. Danach flüchteten die Täter.

Am Sonntag gegen 8.20 Uhr kamen die Schmuckhändler im Alter von 47 bis 63 Jahren aus der Bäckerei. Plötzlich stoppte neben ihnen ein Pkw. Drei oder vier Täter sprangen aus dem Fahrzeug, schlugen und traten sofort auf die Italiener ein. Dabei entrissen sie den Messe-Ausstellern Trolleys und Taschen.

Italiener wurden mit einer silbernen Schusswaffe bedroht

Eines der Opfer erlitt bei der Rangelei einen Nasenbeinbruch. Nachdem die Gangster die Uhren erbeutet hatten, bedrohten sie die Italiener mit einer silbernen Schusswaffe und flüchteten.

Die Polizei leitete sofort eine Großfahndung ein. Zehn Kilometer entfernt wurde wenig später ein brennendes Fahrzeug gemeldet. Die Fahnder gehen davon aus, dass es sich um den Fluchtwagen handelt. Der Volvo, der im Ausland gemeldet war, wurde an der Nürnberger Straße unmittelbar neben dem Sportpark Niederheid entdeckt. Er brannte völlig aus. Offenbar hatten die Täter vor dem Überfall dort ein weiteres Auto abgestellt.

Die Kripo sucht dringend Zeugen, die vor allem im Bereich des Parkplatzes verdächtige Personen gesehen haben. Hinweise unter Telefon 8700.