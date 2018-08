Am Samstag steigt das Finale um die Deutsche Meisterschaft der sehbehinderten Fußballer. Die orientieren sich über ihr Gehör.

Am Ende waren selbst die Nationalspieler beeindruckt: „Allerhöchsten Respekt vor den Jungs. Das ist außergewöhnlich. Für mich ist das schwer vorstellbar, dass man spielen kann, ohne etwas zu sehen“, sagte Matthias Ginter von Borussia Mönchengladbach dem Sportinformationsdienst. Ginter und Thomas Müler (Bayern München) hatten im Trainingslager vor der WM in Russland mit den Kollegen von der Nationalmannschaft der Blindenfußballer gekickt. Natürlich mit Sichtschutz, um keinen Vorteil zu haben. Hinterher musste sich Ginter eingestehen: „Ich habe nicht soviel auf die Reihe bekommen.“

Die, die es besser können, sind am Samstag in der Altstadt zu sehen. Dann findet die Endrunde um die Deutsche Blindenfußball-Meisterschaft auf dem Burgplatz statt. Im Finale stehen sich ab 17.15 Uhr der Titelverteidiger FC St. Pauli und der MTV Stuttgart gegenüber (siehe Kasten).

Um die Austragung hatte es im April politischen Knatsch gegeben. Politiker im Ordnungs- und Verkehrsausschuss hatten beschlossen, dass die Stadt eine Verlegung der Veranstaltung (sowie des Beachvolleyball-Turniers im Juni) prüfen sollte. Auf dem Burgplatz seien bereits zu viele Events, zudem bräuchte es jedes Mal ein umfangreiches Sicherheitskonzept. Dagegen regte sich Protest: „Wir haben den Burgplatz im Sportbeirat doch ganz bewusst ausgesucht“, sagte beispielsweise Stefan Wiedon (CDU), Beachvolleyball sei mit Blick auf eine eventuelle Olympia-Bewerbung wichtig, und auch Blindenfußball gehöre zu einer Sportstadt, „und zwar mitten in die Stadt und nicht an einen B-Standort abgeschoben“.

Morgen gibt es den ganzen Tag Vorprogramm und Mitmachspiele

Wiedons Einsatz kam nicht zufällig. Er ist pädagogische Fachkraft beim Fußballverband Niederrhein, der für den morgigen Freitag gemeinsam mit der Stadt ein Vorprogramm auf die Beine gestellt hat. Mit Demonstrations-Trainingseinheiten, einem Turnier, einem Freundschaftsspiel und allerlei Mitmachaktionen wie „Blindes Elfmeterschießen“ und dem „Dribbelparcours“.

Am Samstag sind dann die Experten dran, die seit Anfang Mai um die Qualifikation für die Endrunde gespielt haben. In diesem Jahr meldeten nur sieben Mannschaften für die Bundesliga, die sich an fünf Terminen im Jahr trifft und sämtliche Partien eines Spielstags an einem Ort austrägt. Seit 2006 gibt es organisierten Blindenfußball in Deutschland. In anderen Ländern – vor allem Brasilien und Spanien – gibt es bereits seit Jahrzehnten Ligen und Veranstaltungen für sehbehinderte Fußballer.

Das Spiel funktioniert vor allem über das Gehör der Spieler. Der kleinere und schwerere Ball hat im Innern eine Rassel, um den Spielern die Orientierung zu erleichtern. Zudem helfen Trainer und die so genannten Guides hinter den Toren mit Zurufen. Gleiches gilt für die Torhüter, die als einzige Aktive sehen können. Die Feldspieler sind entweder vollblind oder haben ein sehr eingeschränktes Sehvermögen. Zur Chancengleichheit tragen alle Spieler einen Sichtschutz. Gespielt wird auf einem etwa 20 mal 40 Meter großen Feld mit Banden.

Das Besondere: Blinde Fußballer sind in der Lage, den Ball durch eine spezielle Lauftechnik extrem eng am Fuß zu führen. Das erlaubt ihnen, Alleingänge zu starten, genaue Pässe zu spielen und platzierte Torschüsse abzugeben. Matthias Ginter war nicht umsonst beeindruckt.