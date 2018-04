Quartiersspaziergang der anderen Art: Mit Stock und Brillen, die die Sicht einschränken oder ganz nehmen. Unsere Autorin hat es ausprobiert.

Wie gelangt man sich als blinder oder stark sehbehinderter Mensch zum richtigen Gleis? Ein Experiment der Bahnhofsmission zusammen mit dem Blinden- und Sehbehindertenverein lud ein, das selbst auszuprobieren. Doch bevor es mit dunkler Brille und Stock losging, hieß es zunächst einmal zu lernen, was es an Orientierungspunkten gibt. Ein mit Farbkontrasten verstärktes System aus Rillenstreifen, Noppenfeldern, tastbarer Schrift und Lautsprechern durchzieht den Bahnhof, wie wir Teilnehmer erfahren.

Drei Brillenarten stehen zur Auswahl, die eine starke Einschränkung bis hin zur Blindheit simulieren: Eine, die den Blick total vernebelt, eine, die mit zwei winzigen Löchern einen starken Tunnelblick erzeugt und eine, mit der man tatsächlich gar nichts mehr sieht. Ich greife zunächst zur ersten Variante, dankbar für einen Partner an meiner Seite, der mich vor Unfällen bewahren kann. Vorsichtig taste ich mich mit dem Blindenstock auf der weißen Rillenlinie entlang Richtung Nordtunnel.

Ich muss mich erst daran gewöhnen, was ich noch sehe: Nebel, die Rillenlinie als verschwommener Strich auf dunklem Boden, jede Menge Schatten, die rasch vorbeihuschen – Menschen, die zum Zug oder in die Stadt hasten. Mit dem Stock das größere Noppenfeld vor mir zu ertasten, fällt mir bei den neuen Eindrücken um mich herum sehr schwer.

Noppenfelder bedeuten immer „Achtung!“. Sie sind vor Türen, vor Treppen, vor Aufzügen, vor Infosäulen, vor Abzweigungen der Linien. Welche gerade gemeint ist, muss man wissen, ertasten, raten – oder bei umstehenden Menschen erfragen. Für uns gilt: probieren, ob wir fühlen, was es zu fühlen gibt. Meine Hand umfasst den Handlauf an einer Treppe, die hoch zu einem Gleis führt. Ich spüre die Blindenschrift, darunter sollen Buchstaben oder Zahlen in lateinischer Schrift zu ertasten sein. Meine Finger sind das nicht gewöhnt, ich brauche lange, um mir aus einem Linienwirrwarr erst ein A, dann ein U zusammenzureimen. „Ausgang City“ steht dort – unschwer zu erkennen, als ich die Brille abnehme. An den Handläufen sind überall solche Hinweise angebracht, die das Gleis benennen, angeben, welche Gleise beim Abbiegen nach rechts kommen und wo es zur Innenstadt geht. So komme man ohne Hilfe klar, sagt Peter Joedecke, der vollständig erblindet ist.