Cricket-Team im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft.

Die Düsseldorf Blackcaps sind zum fünften Mal NRW-Meister im Cricket. Möglich machten das der deutliche 292:31-Sieg gegen den Blue Star Cricket Club aus Bonn und eine überraschende Niederlage des Tabellennachbarn.

Bereits der eigene Sieg am Samstag war ein Ausrufezeichen in Richtung der direkten Konkurrenten um den Titel, die allerdings erst am Sonntag spielten. Doch, was auf deren Plätzen passierte, war lange Zeit unklar, weil es widersprüchliche Meldungen über die Zwischenergebnisse gab. Erst am späten Abend, als durch die Ligaleitung die offiziellen Ergebnisse bekanntgegeben wurden, konnten die Feierlichkeiten in Düsseldorf beginnen.

Durch die überraschende Niederlage der Bonner Golden Stars gegen die Cologne Warriors (195:196) und dem lediglich knappen Sieg der Kölner CC (242:239), zeigte sich, was der klare Düsseldorfer Sieg vom Samstag wirklich wert war: Am Ende der Hauptrunde standen alle drei Teams punktgleich oben, allerdings waren die Blackcaps über die gesamte Saison das beste Team nach der Net-Run-Rate (vergleichbar mit dem Torverhältnis). Plötzlich waren die Düsseldorfer doch noch Meister – was sie wegen der Niederlage im Laufe der Saison gegen die Bonner Golden Stars nicht mehr für möglich gehalten hatten.

Beendet ist die Saison für das Team, das seine Heimspiele im Nordpark in Stockum austrägt, allerdings noch nicht. Durch den Vorrunden-Sieg können die Blackcaps ihren Vorjahreserfolg wiederholen, damals wurden sie zum ersten Mal in ihrermittlerweile fast 30-jährigen Vereinsgeschichte Deutscher Meister. Ihr Halbfinalspiele steigt am 12. August, der Gegner wird an diesem Wochenende zwischen der SG Findorff aus Bremen und dem (Havelländischer Cricket Club Werder ermittelt. Das Finale um die Deutsche Cricket-Meisterschaft wird am 19. August in Frankfurt ausgespielt. Vielleicht heißt der Meister dann wieder Düsseldorf Blackcaps.