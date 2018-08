Cricketspieler setzen sich im Halbfinale in Bonn durch. Im Endspiel wartet erneut ein Team aus der ehemaligen Bundeshauptstadt.

Nach der unfreiwilligen Übergabe der Krone für den Deutschen Meister an die SKV 1879 Mörfelden hatten die Cricket-Spieler der Düsseldorf Blackcaps das Erreichen des Finals um den NRW-Pokal als ihr neues Saisonziel definiert. Die Auslosung zum Halbfinale ergab allerdings keinen Heimvorteil für die Mannschaft, die ihre Heimspiele auf der Engländerwiese im Nordpark austrägt. Daher mussten die 14 Spieler der Blackcaps früh am Sonntag in Richtung Bonn aufbrechen, um dort gegen den Golden Star Cricket Club zu bestehen.

Zuerst mussten die Düsseldorfer am „Pitch“ antreten und die Schläger schwingen. Nach den ersten sechs Wurfabschnitten waren gerade 50 Punkte erzielt – viel weniger als sich die Blackcaps vorgenommen hatten. Nach einer Ansprache des neuen Kapitäns Tarun Rawat, machten Kashif Shahab und Oascoroni Ahamed ernst und erzielten in den restlichen 14 Overs (Wurfabschnitte) zusammen 139 Punkte.

Der Austragungsort für das Finale ist noch nicht bestimmt

So musste das Bonner Team im zweiten Inning insgesamt 217 Punkte erzielen. Nun kam den Blackcaps das intensive Wurftraining der vergangenen beiden Wochen zugute. Und obwohl die Gastgeber 20 Overs durchspielten und nur fünf Schlagmänner einsetzten, war schlussendlich die Rate der erzielten Punkte mit 164 nicht ausreichend. Die Freude bei den Düsseldorfern war groß, hatte man doch bisher alle Spiele in dieser Saison in Bonn verloren.

Das NRW-Finale findet am kommenden Samstag statt, der Gegner wird wieder ein Team aus Bonn sein. Der Zalmi Cricket Club setzte sich im zweiten Halbfinalspiel gegen die Altendorf 09 Blue Tigers aus Essen mit 140:120 durch.

Der Finalort wird in den nächsten Tagen ausgelost. Die Blackcaps hoffen auf ein Heimspiel. So oder so – der Bonn Zalmi Cricket Club sollte eine lösbare Aufgabe seine. Trotzdem hat das Team im Pokalwettbewerb bereits für Aufsehen gesorgt. Der Regionalligist aus Bonn setzte sich im Viertelfinale gegen ein Bundesliga-Team aus Köln durch. Zudem haben die Bonner noch Hoffnungen auf den Aufstieg in die Bundesliga-West.