Grund für den kurzfristigen Umzug ist ein Streit mit den Betreibern des Sonnendecks in Lörick. Der Veranstalter möchte klagen.

Düsseldorf. Schon am Samstag sollten wieder bis zu 3000 Menschen am Sonnendeck neben dem Löricker Freibad zu Live-Musik und DJ-Sets feiern. Zum vierten Mal wäre an Ort und Stelle das jährliche Black Music Festival über die Bühne gegangen. Doch daraus wird nichts. Sehr kurzfristig ist die Veranstaltung in die Krefelder Kulturfabrik umgezogen. Der Veranstalter, die VIP Club Tours, hat nun die Verantwortlichen für das Sonnendeck verklagt.

Zum Hintergrund des Streits will sich das Sonnendeck mit Verweis auf das laufende juristische Verfahren vorerst nicht äußern, sondern erst nach dessen Abschluss. Betont wird von dieser Seite auf Anfrage unserer Redaktion nur, dass es keine vertragliche Vereinbarung gegeben habe.

In die Offensive geht dagegen Festival-Chef Macit Uzbay. Er schildert den Sachverhalt im Gespräch mit unserer Redaktion wie folgt: Der Termin stand seit Mai fest und im längst laufenden Vorverkauf wurden bereits mehr als 1000 Tickets verkauft. Die Organisation verlief wie in den Jahren zuvor. Allerdings gibt es keinen schriftlichen Vertrag. „Wir haben das beim ersten Mal per Handschlag besiegelt“, sagt Uzbay. Der aktuelle Termin sei telefonisch abgesprochen worden.

Festivalmacher will mindestens 50 000 Euro Schadensersatz

Vor zwei Wochen dann habe ihm das Sonnendeck eine Absage erteilt, um dann kurz danach ein Vertragsangebot mit neuen Bedingungen zu schicken. „Was da drin steht, geht überhaupt nicht.“ Zum Beispiel habe es plötzlich einen Mindestverzehr von 20 Euro geben sollen. Für darüber hinaus gekaufte, aber nicht voll ausgeschöpfte Verzehrkarten sollte es kein Rückgeld geben. Auch Security-Personal des Veranstalters sei nicht mehr willkommen gewesen, Gebühren für das hauseigene Sicherheitspersonal seien allerdings nicht dargestellt worden, „nur das die Summe am Veranstaltungsabend bar zu bezahlen ist“. Sogar der in der Ankündigung erwähnte Eiswagen sei moniert und untersagt worden, obwohl das laut Uzbay der Wagen ist, der sowieso immer vor dem Deich stünde. „Hier sollte unsere Situation ausgenutzt werden“, sagt er. Das Sonnendeck habe nicht damit gerechnet, dass so schnell ein neuer Veranstaltungsort gefunden wird. „Und das ist tatsächlich auch ein kleines Wunder“, sagt Uzbay.

Dennoch mache er nun ein „Riesen-Minus“ und finanziell habe sich eine „sehr enge Situation“ für ihn ergeben. So habe nun ein Shuttlebus gemietet werden müssen, viele Kartenkäufer wollten ihre Tickets zurückgeben, da sie nicht nach Krefeld fahren wollten, und die Absage der After-Show-Party im Bellagio an der Kö habe eine Vertragsstrafe nach sich gezogen. „Deshalb klagen wir nun auch auf Schadensersatz.“ Die Mindestsumme werde bei 50 000 Euro liegen. Eine endgültige Entscheidung über die Höhe falle, wenn das Festival über die Bühne gegangen ist und eine Bilanz gezogen werden könne.

Uzbay sagt aber heute schon allen Kartenkäufern, die nicht nach Krefeld fahren wollten, zu, dass sie ihr Geld zurückbekommen. Und noch etwas kündigt er für nächstes Jahr an: „Wir kehren 2019 nach Düsseldorf zurück.“