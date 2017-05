Semesterprojekt für Studenten. Vernissage am Dienstag.

Düsseldorf. Das Denkmal in Bilk, der Bilker Bunker an der Aachener Straße 39, setzt sich in Bewegung und wird für etwa zwei Monate im Atelier im Savoy Theater zu sehen sein.

Professor Jens Wendland von der Peter Behrens School of Arts hat die Eigentümerin „Küssdenfrosch Häuserwach-Küssgesellschaft mbH“ vor einem halben Jahr angesprochen, deren geplante Umnutzung „vom Bunker zum Kino“ zum Semesterthema für den Studienbereich Innenarchitektur zu machen. Die „Küssdenfrosch“-GmbH war begeistert und stellte Pläne und Skizzen zur Verfügung. Die besten fünf Arbeiten wurden im Januar vor dem erfahrenen Architektenteam präsentiert. Jetzt werden die Arbeiten öffentlich ausgestellt, im Atelier im Savoy Theater Düsseldorf.

Die teilnehmenden Studenten wurden prämiert

Andreas Knapp, Geschäftsführer der „Küssdenfrosch“-GmbH, prämierte die fünf teilnehmenden Studentinnen jeweils mit einer „Artcard“, einem Fachbuch und einem Gilde-Pass, der von der Düsseldorfer Filmkunstkino GmbH gespendet wurde. „Begeisterung für Architektur und Gebäude kann man nicht lernen, die muss man leben“ motivierte Knapp.

Professor Wendland hatte sich an ihn gewandt, denn „jungen Studentinnen die Chance zu geben, ein echtes Projekt zu planen, ist immer wieder spannend. Natürlich ließen sich nicht alle ihre Überlegungen in die Realität umsetzen. Im Hinterkopf müssen auch Kosten bedacht werden. Wahrscheinlich kann man nie wieder so frei planen wie im Studium und das möchten wir unbedingt fördern!“

Bisher hängt es genau an den Kosten. Dabei sind Nico Elze, Geschäftsführer der Düsseldorfer Filmkunstkino GmbH und Andreas Knapp sich einig, Kino im Bunker wäre einzigartig. Sie stehen im engen Kontakt zueinander und möchten das Projekt gerne umsetzen. Deshalb hat Elze die Studentinnen kurzerhand eingeladen, Ihre Entwürfe im Atelier auszustellen. Bevor es künftig heißt „Kino im Bunker“ heißt es somit erst mal „Bunker im Kino“.