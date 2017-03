Düsseldorf. Noch unklar sind die Hintergründe eines Raubes in einer Wohnung in Bilk, bei dem am Dienstagbaned ein 25 Jahre alter Mann schwer verletzt wurde. Ein Unbekannter hatte den Mann an seiner Wohnungstür mit einem Messer bedroht, ihn mit diesem verletzt und war im Anschluss mitsamt der Geldbörse des Opfers geflüchtet. In der Wohnung des 25-Jährigen fanden die Beamten Betäubungsmittel. Die Spezialisten des Raubkommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 20.30 Uhr klopfte der Unbekannte an die Wohnungstür (Auf'm Hennekamp) des Opfers und bedrohte den Mann, unmittelbar nachdem er die Tür geöffnet hatte, mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Er verschaffte sich so Zutritt zu der Wohnung und nahm die Geldbörse des Opfers an sich. Bei dem Versuch den Unbekannten an der Flucht zu hindern, verletzte der Täter den 25-Jährigen schwer. Im Anschluss flüchtete er aus der Wohnung in unbekannte Richtung.

Der Verletzte musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Bei der Tatortaufnahme in der Wohnung des Opfers fanden die eingesetzten Polizisten Betäubungsmittel, welches sie sicherstellten. Derzeit dauern die Ermittlungen seitens der Spezialisten des Raubkommissariats an.

Der Täter ist etwa 25 Jahre alt und circa 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er hatte einen Vollbart und war mit einem weißen Unterhemd, einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet. Laut Angaben des Geschädigten soll er ein nordafrikanisches Erscheinungsbild haben. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 entgegen.