Düsseldorf. Ein 60-Jähriger war am Donnerstagmittag, nach ersten Ermittlungen der Polizei, mit einem Toyota auf der Martinstraße in Richtung Bilker Kirche unterwegs. Plötzlich lief ein kleiner Junge vom Gehweg, an seiner Mutter vorbei, direkt auf die Straße.

Der Fahrer konnte sein Auto nicht mehr rechtzeitig stoppen und der Wagen erfasste den Zweieinhalbjährigen. Das Kind schleuderte auf die Straße. Der Junge wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 29-jährige Mutter erlitt einen Schock. Das angeforderte Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte die Unfallspuren.