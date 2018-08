Patrick Jelen fotografiert seit Jahren die Düsseldorfer Fußball-Fans bei Auswärtsspielen. Nun hat er seine Aufnahmen als Buch herausgebracht.

Düsseldorf. Der Düsseldorfer Fotograf Patrick Jelen hat einen Bild-Band zur Düsseldorfer Fankultur veröffentlicht. Das Besondere: Er hat ihn mittels Crowdfunding finanziert, also Personen auf einer Internetplattform darum gebeten, kleine Geldsummen beizusteuern. Nach 30 Tagen hat Jelen sein Finanzierungsziel von 5000 Euro sogar knapp übertroffen. Der Verlag sind also die Fans.

Das Foto-Buch selbst erweist sich aber auch als ungewöhnlich. Auf rund 200 Seiten lichtet Jelen die Fortuna-Fans bei Auswärtsspielen der vergangenen Saison ab. Auf der Fahrt zu Testspielen beim Bezirksligisten VFL Benrath, zu Pokalspielen bei Armina Bielefeld oder zu Zweitliga-Partien beim SV Sandhausen oder 1. FC Nürnberg. Die Fotos zeigen meistens Details. Die Hände eines Fans, der inmitten der Stadionmenge mit seiner Smartphone-Kamera das Spielgeschehen filmt, Eintrittskarten, ineinander geschwenkte Fußballfahnen auf der Tribüne, der Blick vom Fan-Bus auf die nächtliche Autobahn, Bratwürste auf dem Grill oder Hände, die am Thekenzapfhahn die Bierbecher füllen.

Jelen fotografiert die übersehenen Details der Fan-Kultur

Alles Details, die wir gern übersehen, wenn wir an FußballFans denken. Jelen fängt mit seiner Kamera viele Geschehnisse und Impressionen jenseits des Spielgeschehens ein. Die Fans gelangen an Orte, die sie sonst nicht besuchen würden: Aalen, Fürth, Ingolstadt. Zum Teil legen sie dabei Strecken von bis zu 1200 km pro Spiel zurück. All das, was die Fans auf diesen Reisen inszenieren, sehen und erleben, gehört für Patrick Jelen zur Subkultur des Fußballs: So die aufwändig gestalteten Fahnen, aber auch die Intimität in Spielstätten von Amateur-Vereinen. Hier kann Jelen den Fußballer bei der Ausführung eines Eckballs aus direkter Nähe fotografieren. In der modernen Fußball–Arena eines Profi-Vereins wäre das nicht möglich. Doch auch viele Zweitliga-Stadien erscheinen im Vergleich zu den Fußball-Tempeln der Bundesliga familiärer, etwa das Sandhausener BWT-Stadion am Hardtwald. Jelen dokumentiert nicht nur die Fortuna-Fan-Kultur, sondern auch Gegen-Welten zum kommerzialisierten Erstliga-Fußball, wo sich alles noch um Fußball dreht. Somit dürfte das Foto-Buch alle ansprechen, die Fußball und Fotografie lieben. Denn letztlich handelt es sic dabei um ein Kunst-Projekt. Jelen liefert nicht bloße Schnappschüsse aus Stadien oder Fan-Bussen. Die Bilder sind gekonnt komponiert und entfachen eine innere Spannung: Denn Jelen erzählt immer eine kleine Geschichte aus der Fußball-Fan-Welt.

Der Bild-Band „Auswärts 2017/18“ ist über den Blog „www.fortuna-broetchen.de“ und in der Buchhandlung Walther König in der Kunsthalle erhältlich. Er kostet 25 Euro.