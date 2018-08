Regierungspräsidentin Birgitta Radermacher setzt im Luftreinhalteplan auf andere Wege zur Senkung der Schadstoffwerte.

Düsseldorf. Für Düsseldorf soll es keine Diesel-Fahrverbote geben. Bei Vorstellung des Luftreinhalteplans für die Stadt Düsseldorf sagte Regierungspräsidentin Birgitta Radermacher am Montag, die Bezirksregierung sei davon überzeugt, dass die Grenzwerte einzuhalten seien, ohne Fahrverbote aussprechen zu müssen.

Der Luftreinhalteplan enthalte mehr als 60 Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität. Dazu zählten unter anderem die Modernisierung der städtischen Fahrzeugflotte sowie die vollständige Neubeschaffung bzw. Umrüstung der Busflotte der Rheinbahn. Hinzu kämen Förderung und Attraktivitätssteigerung des ÖPNV und des Radverkehrs, der Ausbau der Elektromobilität sowie die durch Wirtschaftsverbände und Stadt initiierten Aktionen und Vereinbarungen.

Radermacher betonte: „Das A und O ist, dass wir ein Umdenken bei den Menschen hin zu einer nachhaltigen Mobilität erreichen möchten. Unser Ziel ist eine nachhaltige Verbesserung der Mobilitätssituation in der Landeshauptstadt, von der alle profitieren. Hierzu ist es erforderlich, dass wir die Bürgerinnen und Bürger überzeugen und auf diesem Weg zu einem veränderten Mobilitätsverhalten im Alltag mitnehmen und nicht durch Verbote bevormunden.“

Düsseldorf gehört zu den NRW-weit 28 Kommunen, in denen die Grenzwerte für Stickstoffoxid nach wie vor überschritten werden. In Düsseldorf ist das an fünf der elf Messstellen der Fall. Das Bundesverwaltungsgericht hatte im Februar Fahrverbote für Dieselfahrzeuge für rechtlich möglich erklärt, wenn dieses die einzig geeignete Maßnahme zur schnellstmöglichen Einhaltung überschrittener NO2-Grenzwerte seien. Einfahrverbote seien dann unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit in Betracht zu ziehen.

Auch die Gerichte haben aber noch ein Wort mitzureden

Für jede betroffene Stadt müssen die Bezirksregierungen Luftreinhaltepläne aufstellen und dabei auch Fahrverbote prüfen. Für Düsseldorf wurde nach Angaben der Bezirksregierung eine Fahrverbotszone in der Innenstadt geprüft, aber verworfen. Radermacher verwies dabei auf die täglich 170 000 Pendler, die mit Dieselfahrzeugen unterwegs seien. Ein Umstieg so vieler Menschen auf Bahn und Bus sei nicht zu machen.

Eine Blaupause für andere Städte soll der Luftreinhalteplan für Düsseldorf zwar nicht sein, so die Regierungspräsidentin. Doch auch für Essen, dessen Luftreinhalteplan noch in Arbeit ist, werde es wohl keine Fahrverbote geben.

Ob es in Düsseldorf und anderen NRW-Städten am Ende aber doch noch zu Diesel-Fahrverboten kommt, hängt freilich nicht nur an der Entscheidung der Bezirksregierung. Gegenwärtig läuft vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf ein Verfahren der Deutschen Umwelthilfe (DUH), mit dem diese ein Zwangsgeld gegen das Land NRW beantragt – wegen Nicht-Umsetzung der verwaltungsgerichtlichen Urteile.

Diese machen nach Ansicht der Umwelthilfe Fahrverbote für alle betroffenen Diesel-Pkw unterhalb der Emissionsklasse Euro 5 ab Januar 2019 erforderlich. Auch könnte die DUH rechtlich gegen die Luftreinhaltepläne vorgehen.