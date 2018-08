Armer Mann in Lohausen wir am Freitag wieder eröffnet. Zwei Monate hat Stefan Golißa das Lokal renoviert.

In den vergangenen zwei Monaten hat man Stefan Golißa in seinem Dachdeckerbetrieb nicht sehr oft gesehen. Stattdessen widmete er sich mit viel Energie einer anderen Baustelle. Der Bezirksbürgermeister ist ab sofort auch Wirt. Golißa hat das Traditionslokal „Zum armen Mann“ in Lohausen übernommen. Heute ab 16 Uhr wird in dem Lokal an der Alten Flughafenstraße die Eröffnung gefeiert.

„Der arme Mann ist auch Stammlokal unseres Tambourcorps“, erzählt Golißa, wie er zu seiner zweiten Karriere in der Gastronomie kam. Die vielen schönen Abende haben Wirkung gezeigt: „Schon in den vergangenen Jahren ist mir aufgefallen, dass die Gaststätte nicht sehr gut läuft.“ Als der letzte Wirt das Handtuch warf, drohte das Traditionslokal, das in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gegründet wurde, das Aus.

Rettung der Gaststätte wurde zur Herzensangelegenheit

Weil der Hauseigentümer auf den Bezirksbürgermeister zukam, wurde daraus für den Dachdeckermeister eine Herzensangelegenheit. Ganz unerfahren ist Golißa in der Gastronomie nicht: „Während meiner Ausbildung habe ich gekellnert.“ Was er als Handwerker kann, brachte der frischgebackene Wirt in den vergangenen Wochen ein: „Wir haben nicht nur die Toilettenanlagen saniert, sondern auch die beiden Gasträume und den Terrassenbereich komplett erneuert.“ Damit alles rechtzeitig zur Eröffnung fertig wird, halfen viele fleißige Hände mit: „Das zeigt, wie groß der Zusammenhalt in Lohausen ist und dass unser Dorf immer gut zusammen steht, wenn Not am Mann ist.“

Selbst hinter der Theke stehen will Golißa nicht: „Ich habe einen sehr guten Mitarbeiter gefunden, der das machen wird.“ Die Befürchtung, dass sein Dachdeckerbetrieb unter er Belastung durch den „Armen Mann“ leiden wird, hat er nicht: „Ich habe zwei Dachdeckermeister, auf die ich mich verlassen kann.“

Vielleicht tagt die Fraktion mal im „Armen Mann“!

Überhaupt will Golißa den Handwerksbetrieb, die Kneipe und die Politik konsequent trennen. Eine Sitzung der Kaiserswerther Bezirksvertretung wird es in dem Lokal nicht geben. „Dazu ist der Gastraum mit 60 Quadratmetern auch zu klein“, lacht er. Aber für eine Sitzung der CDU-Fraktion würde der Platz reichen.

Neu erfunden hat der Wirt die Gastronomie nicht. Er setzt auf Altbewährtes: Schlüssel-Alt und Radeberger Pils. Dazu wird es „bierbegleitende Speisen“ wie Frikadellen oder Schnitzel geben: „Wir wollen kein Restaurant sein. Davon gibt es in Lohausen schon genug. Ich hoffe, dass der arme Mann wieder das wird, was er mal war. Eine gemütliche Bierkneipe, in der sich das Dorf bei einem leckeren Glas Altbier trifft und sich austauschen und miteinander schöne Abende verbringen kann.“