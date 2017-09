Der erste Tag der Japan-Reise von Oberbürgermeister Thomas Geisel stand ganz im Zeichen der freundschaftlichen Beziehungen mit Düsseldorfs Partnerpräfektur Chiba. So besprachen Geisel und Gouverneur Kensaku Morita die Möglichkeiten eines Ausbaus der Fußballverbindungen zwischen Fortuna Düsseldorf und dem örtlichen Kashiwa Reysol Team sowie eine mögliche Teilnahmes eines Düsseldorfer Teams am Chiba Aqualine Marathon, der alle zwei Jahre stattfindet.

Das Jugendsinfonieorchester der Tonhalle und das Jugendorchester der Präfektur Chiba pflegen seit 2009 enge Beziehungen - im August 2018 gastiert das Düsseldorfer Jugendsinfonieorchester in der Konzerthalle des Kulturzentrums der Präfektur Chiba. Bereits nächste Woche, am 24. September, ist der Chor der Heinrich-Heine-Universität in Chiba zu Gast und wird beim Chiba Citizens Culture Festival auftreten. Geisel: „Gerade die jungen Menschen sind die, die unsere Freundschaft weiter pflegen werden, deshalb ist der Austausch auf dieser Ebene so wichtig.“

Auch der Austausch zwischen der Sakura High School und des Cecilien-Gymnasiums soll weiter ausgebaut werden. So werden Schüler der Schule in Chiba, die ausgewählt wurden, sich im Rahmen des Programms „Super Global Highschool Project“ international zu engagieren, im März 2018 nach Düsseldorf reisen.