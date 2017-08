Düsseldorf. Die Bundespolizei fand am Samstagmorgen um 3.45 Uhr im Düsseldorfer Hauptbahnhof einen bewusstlosen 50-jährigen Düsseldorfer. Der Mann hatte mit einer blutenden Kopfverletzung auf Bahnsteig 11/12 gelegen. Nach Angaben der Polizei sah ein Zeuge, wie er von einem anderen Mann geschlagen wurde, der daraufhin flüchtete.

Die Bundespolizisten sprachen den Mann an. Er regte sich allerdings nicht. Als der angeforderte Rettungswagen eintraf, kam der 50-Jährige wieder zu Bewusstsein. Er konnte sich an nichts mehr erinnern. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Eine Fahndung nach möglichen Tatverdächtigen verlief ergebnislos. Nach Angaben der Polizei soll nun Videomaterial ausgewertet werden. Ein Strafverfahren aufgrund der gefährlichen Körperverletzung wurde gegen die oder den unbekannten Täter bereits eingeleitet.