Düsseldorf. Zeugen zufolge soll ein 42-jähriger Düsseldorfer am Sonntagabend bei Rot über die Dreherstraße in Gerresheim gegangen sein. Der Mann war betrunken. Ein 26-jährige Fahrer aus Düsseldorf konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr den Mann an.

Durch den Unfall wurde der 42-Jährige schwer verletzt und musste zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.