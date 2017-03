Düsseldorf-Oberbilk. Am Sonntagabend verlor ein 31-jähriger Düsseldorfer - nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei - in der Linkskurve auf der Haroldstraße (Höhe Poststraße) in Richtung Rheinkniebrücke die Kontrolle über seinen Pkw.

Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Ampelmast. Dabei erlitt der Fahrer schwere Verletzungen, die stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. Ein Alkoholtest bei dem Mann verlief positiv. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.