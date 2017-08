Düsseldorf. Bei einem schweren Unfall an der Kreuzung Frankfurter Straße/Rostocker Straße sind in der Nacht zu Montag zwei Frauen schwer verletzt worden. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Das berichtet die Düsseldorfer Polizei am Montag.

Ein 34-jährige Düsseldorfer soll laut ersten Erkenntnissen an der Kreuzung trotz Roter Ampel abgebogen sein. Er fuhr mit seinem Golf frontal gegen den Dacia einer 64-jährigen Frau. Die 64-Jährige aus Düsseldorf sowie die 34-jährige Beifahrerin des Mannes wurden schwer verletzt und zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizeibeamten stellten fest, dass der 34-jährige Golffahrer stark nach Alkohol roch. Ein Alkoholtest bestätigte diesen Eindruck. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. red