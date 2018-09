Ein Haus an der Halleschen Straße ist ein Beispiel für besondere Wohngruppen.

An der Halleschen Straße 66 in Gerresheim sollen neun junge Menschen mit unterschiedlichem Hilfebedarf ein eigenes Zuhause finden. Wohnungsdezernent Christian Zaum nahm am Freitag den ersten Spatenstich für das Wohnprojekt im Neubaugebiet Am Quellenbusch mit 800 Wohneinheiten vor. Die Stadt hatte nach dem Verkauf des städtischen Grundstücks an den Investor in intensiven Abstimmungen mit ihm, der Elterninitiative „Haus Ideal“ und der Evangelischen Stiftung Hephata Wohnen gGmbH das Projekt begleitet.

In dem Eckhaus entstehen neun Appartements inklusive Küche und barrierefreiem Sanitärbereich in den Obergeschossen. Es gibt einen Gemeinschaftsraum und einen offenen Wohn- und Essbereich mit Gartenzugang. Im Erdgeschoss entsteht außerdem eine Wohnung für die Betreuer.

Die Agentur für Baugemeinschaften und Wohngruppen hat drei Aufgaben: Sie vermittelt „Wohnpaare auf Zeit“ und kümmert sich um studentisches Wohnen; sie berät und begleitet Interessenten, Baugemeinschaften und Wohngruppen und koordiniert die sogenannte Anhandgabe städtischer Grundstücke an Baugemeinschaften. Neben der Realisierung einiger Wohnprojekte konnten kürzlich beispielsweise eine Wohngruppe in Bilk sowie eine Mehrgenerationen-Baugemeinschaft in Gerresheim ihre neuen Räumlichkeiten beziehen. In Kürze wird eine Baugruppe ihre Bauaktivitäten in Flingern aufnehmen. Ein in Eller gelegenes Grundstück wurde einer Baugemeinschaft für die Dauer eines Jahres anhand gegeben. Aktuell befinden sich drei Grundstücke in Gerresheim sowie eine Fläche in Benrath im sogenannten Anhandgabeverfahren (Wettbewerb mittels Konzeptbewerbung). Eine Bewerbung auf zwei Baugrundstücke in Gerresheim ist noch bis Mittwoch, 10. Oktober, möglich. Näheres gibt es im Internet unter:

https://bit.ly/2oMIHp1