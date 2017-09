Ein professioneller Skater, der in der Planung aktiv war, ist Thilo Nawrocki. Der Düsseldorfer ist zweimaliger Deutscher Meister und außerdem im Skateboard-Verein Düsseldorf aktiv. Er sei auch selbst häufiger auf der Baustelle, berichtet er. „Das wird der Düsseldorfer Skater-Szene einen Push geben.“ Der Skatepark am Ulenberg sei gut angenommen worden, reiche jedoch nicht aus. „In dem neuen Park können auch professionelle Wettkämpfe durchgeführt werden.“ Warum das alles so lange dauerte? „Skaten ist kein Fußball oder Tennis“, kommentiert Thilo Nawrocki.

Der Skatepark befindet sich in der Heidelbergerstraße in Eller. Informationen zum Bau finden sich auf der offiziellen Facebookseite

Das Jungendamt ist Bauherr der Anlage. Gemeinsam mit den verschiedenen Akteuren wurden Ideen entwickelt und ihre Machbarkeit diskutiert – Düsseldorfer Skater waren in der Planung aktiv. Für die Koordination ist maßgeblich Dorothea Schroeder verantwortlich. Sie arbeitet beim Jugendamt und ist oft auf der Baustelle. Skaterin ist sie nicht, sie lacht. „Aber ich habe in den letzten Jahren viel gelernt“, sagt sie, während sie zwischen den Rampen entlanggeht.

Weitere Arbeiten folgen im Frühjahr, wie etwa die von den Stadtwerken gesponserte Bepflanzung sowie ein Trinkwasserbrunnen. Außerdem soll ein kleinerer Teil überdacht werden. Warum es so lange gedauert hat? „Die Pläne standen schon länger, die Politik musste jedoch eine Grundsatzentscheidung fällen“, sagt Johannes Horn. Mit knapp unter zwei Millionen Euro sei der Kostenplan nicht überschritten. Für den laufenden Betrieb sei das Jugendamt in Gesprächen mit dem Stadtsportbund sowie für die Grünflächen mit der Jugendberufshilfe.

Auch Matt Grabowski schwärmt von der neuen Anlage. Seine Firma baut ausschließlich Skateparks, seine Mitarbeiter sind alles Skater, die teilweise professionell gefahren sind. „Das ist der fortschrittlichste Park Deutschlands. Von seiner Größe, aber auch von seinem Inhalt her.“

Der Skatepark Eller besteht aus vier Bereichen, ein Teil ist bereits betoniert. Die „Street-Area“ ist ein weitläufiger und ebener Teil. Hier stehen schon die Treppen und Geländer bereit, die den Skatern das Gefühl des städtischen Fahrens geben sollen. Das sei insbesondere auf Skateboard-Fahrer ausgelegt, erklärt Matt Grabowski. Die Anlage jedoch könne auch von BMX-Fahrrädern und „diversem anderen, was Rollen hat“, befahren werden. Währenddessen ziehen hinter ihm seine Mitarbeiter einen Träger hoch, auf dem Flutlichter befestigt werden. In der Mitte der „Street-Area“ befindet sich der Kinderstern. Dieser stehe für die Rechte der Kinder und wurde vom Düsseldorfer Künstler Imi Knoebel erstellt, erklärt Dorothea Schroeder.

Ein großes Gebiet der Anlage nehmen die „Bowls“ ein, wie es im Skateboarder-Jargon heißt. Diese erinnern an ein in den Boden eingelassenes Schwimmbecken mit steilen Wänden. Hier können die Skater bis zu 2,80 Meter in die Tiefe fahren. Das „Herz“ der Anlage, wie Matt Grabowski findet. Die „Flow Bowl Area“ ist ein Bereich mit abgerundeten Kanten, der ebenfalls tief in den Boden eingelassen ist. Hier wird derzeit betoniert.

Der vierte Bereich dient derzeit noch der Zufahrt von Baustellen-Fahrzeugen und ist dementsprechend noch nicht ausgebaut: der für Kinder. Die können auf einem leichteren Abschnitt fahren.

Nebenan ist ein Loch ausgehoben, aus dem eine zusätzliche kleine „Bowl“ entstehen wird. Die wird dann auch überdacht sein. Daneben soll ein Kiosk entstehen, der dann die Skater versorgt, erklärt Dorothea Schroeder.