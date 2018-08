Schützinger malt haargenau. Der Boden stimmt in den braunen Tönen. Sogar an den Schatten ist gedacht, der vom Wäscheständer auf die Holzbohlen fällt. Geradezu stolz erklärt er: „So ein großes Gemälde wollte ich malen.“ Er ist geübt darin. Er kennt sich aus in allen Raffinessen des Schlagschattens, der Vertiefungen und Höhungen der Komposition, in der schwungvollen Linienführung des eigentlich doch recht banalen Motivs. Die meisten Menschen haben so einen Wäscheständer irgendwo im Bügelzimmer, im Keller oder in einem Kabuff stehen. Bildwürdig ist der Gegenstand selten. Hier aber bildet die Breitwand den Hingucker in der zukünftigen Ausstellung.

Aus dem weißen Tuch wurde ein klassisches Motiv der Malerei, mit vielen Falten, mit Licht- und Schattenspiel, auch mit einem Hauch von Komik. An ein „surrealistisches Tier“ fühlt sich der Maler erinnert. Er habe einmal ein Pferd gemalt, wobei Kopf und Hinterteil durch Stoff verdeckt waren. So ähnlich soll es auch diesmal werden. Die dunklere Partie erinnert in den braun-grauen und roten Nuancen an eine Hügellandschaft.

Das Gegenüber dieses Panoramas ist dem Absolventen nicht ganz so leicht gefallen. Er hat es übermalt, der Kopf der Freundin wird noch genauer herausgearbeitet. Der Hintergrund soll farbiger, aber auch abstrakter werden. Er pinselt derzeit über die Erstfassung.

Im Nachbarraum hängen Bilder, die an seine WG erinnern, in der sich Tänzer, Musiker, Schauspieler und Designer tummeln. Daraus entstehen Genre-Szenen, die teilweise bewusst vom Bildrand abgeschnitten sind. Aber selbst hier fehlt als klitzekleines Motiv kein Wäscheständer.

„Im Kulturbahnhof fühlt man sich angehalten, permanent zu arbeiten. Die Räume sind so schön, dass ich mein Pulver schon jetzt verschossen habe“, sagt er. Die Räume und die Lichtverhältnisse seien ideal. Die Situation sei so viel besser als in der Akademie, die er in der überfüllten Anzinger-Klasse nicht in bester Erinnerung hat: „Ich habe hier elf Semester studiert. Aber mein Rüstzeug für die Kunst habe ich in der Freien Kunstschule Stuttgart bei zwei Russen bekommen, die etwa Zeichnungen für Harry Potter oder ein Kinderbuch für Madonna gemacht haben. Ich hatte hier eher das Gefühl, man befinde sich in einer Autodidakten-Schule.“

Die meisten Kommilitonen arbeiten nach Fotoaufnahmen

Die Professoren kommen seiner Meinung nach höchstens einmal im Monat zum Kolloquium. Gemeinsam gemalt oder gezeichnet werde nicht. Die figürliche Malerei sei bei Anzinger noch am besten aufgehoben. Aber die Kommilitonen seien fast Autodidakten, die nach dem Foto malen. Das Studium nach der Natur, der Gang in den Zoo, die Diskussion um Porträt und Akt, so etwas gebet es hier nicht.