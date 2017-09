Die Hauptstadt präsentiert sich bis zum Samstag mit einem temporären Restaurant am Rhein.

Köln. Berlin ist aktuell der Trendsetter in Sachen Gastronomie. Dort treffen viele Kulturen aufeinander und bieten eine so internationale wie auch facettenreiche Küche aus dem Melting Pot der Hauptstadt. Gleichzeitig legen immer mehr Köche Wert auf regionale und saisonale Zutaten – ein Restaurant verwendet diese sogar ausschließlich und verzichtet beispielsweise auf Pfeffer und Zitrusfrüchte.

Immer wichtiger wird auch in Berlin die vegane Küche – hier war die Stadt an der Spree bundesweit einer der Vorreiter. Im Gegenzug finden sich aber auch Restaurants, die sich auf besonders hochwertiges Fleisch fokussiert haben. Dazu kommen spezialisierte Restaurants, die rund um die Uhr Frühstück oder die ausschließlich Vorspeisen anbieten.

„Berlin ist gastronomisch nicht bei Currywurst und Co stehengeblieben. Heute steht die Hauptstadt für eine kreative Küche an ausgefallenen Orten. Gleichzeitig ist Berlin das Labor für experimentelle Küche, die von internationalen Einflüssen lebt“, sagt Christian Tänzler, Pressesprecher von Visit-Berlin.

Einen kleinen Einblick in die kulinarische Welt der Metropole gibt in Köln das temporäre Restaurant „Pop into Berlin“. Seinen Platz hat dieses noch bis zum Samstagabend in einer alten Industriehalle an der Marienstraße 71-73 in Ehrenfeld. Noch vor dem Eröffnungsabend am Dienstag liefen dort die letzten Vorbereitungsarbeiten.

Kulinarisches trifft auf Live-Musik und Streetart

In Kombination von Live-Musik, einer Street-Art-Performance und einem besonderen Raumdesign unter dem Motto „Urban Jungle“ gibt es zum Drei-Gänge-Menü auch einen kulturellen Rahmen. So haben die Künstler der Berliner Klebebande auf ihre spezielle Art und Weise die Wahrzeichen ihrer Stadt an die Wand gepackt.

Das Menü besteht aus Dingen, die für das moderne Berlin stehen. Im ersten Gang wird peruanisches Ceviche in der märkischen Variante mit geräucherten Forellenfilets präsentiert. Im Hauptgang gibt es den Melting Pot Berlin mit verschiedenen Spezialitäten. Beim Nachtisch spielen mit Erbse, Kartoffel, Speck etwas andere Zutaten eine Hauptrolle beim süßen Abschluss von „Pop into Berlin“. Zum Menü werden Limo und Craftbeer aus Berlin sowie Wein und Wasser aus Brandenburg serviert. Kreiert wurde das Menü von den Berliner Köchen Frederik Jagla und Iannis Ritter von Barkin’Kitchen eigens für „Pop into Berlin“. Die Profis am Herd haben sich während ihrer Ausbildung im Berliner Luxus hotel Adlon kennengelernt.

Neben dem Restaurant gibt es auch eine Berliner Bar, zu der Gin von der Spree gehört. Ein Berlin-Shop mit für die Hauptstadt typischen Produkten ergänzt das Angebot des kulinarischen Gastspiels. Weitere Stationen des Restaurants sind Frankfurt und Hamburg. 2018 wird das Projekt durch ganz Europa touren.

Das Pop-up-Restaurant unweit der Stadtbahnhaltestelle „Leyendeckerstraße“ ist täglich bis zum Samstag ab 18 Uhr geöffnet. Tische können vorab reserviert werden, auch ein direkter Besuch ohne Voranmeldung ist möglich. Die Bar hat täglich ab 21 Uhr geöffnet. Das Menü inklusive Aperitif und Digestif kostet pro Person 30 Euro.

visitberlin.de