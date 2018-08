Jou Gnjdic bei inoffizieller Deutscher Meisterschaft Dritter.

Mehr als 700 junge Talente aus allen 18 Landesverbänden des Deutschen Tennis-Bundes waren nach Detmold gekommen, um beim Jüngstenturnier ihre neuen Meister zu ermitteln. Auch die 42. Auflage des Turniers vereinte wieder die Topspieler der Altersklassen U 9 bis U 11. Die alljährliche Talentschau ist so etwas wie die inoffizielle Deutsche Meisterschaft für Tennis-Kids im Alter bis zu zwölf Jahren. Gleichzeitig ist das Jüngstenturnier ein Sprungbrett: In den vergangenen Jahrzehnten haben es zahlreiche Teilnehmer später an die Weltspitze des Tennissports geschafft.

Die prominentesten Gewinner waren selbstredend die beiden Größten der deutschen Tennis-Geschichte: Boris Becker gewann 1977, Stefanie Graf war zwei Jahre später dran. Auch die aktuellen Stars Angelique Kerber (1999) und Alexander Zverev (2007) sind in den Siegerlisten zu finden. Und auch aus Düsseldorf konnten sich bereits Spieler darin verewigen. 2011 waren das Henri Squire und Constantin Zoske vom TC Kaiserswerth.

In diesem Jahr konnte der Tennisbezirk Düsseldorf in Detmold erneut einen Erfolg feiern: Jou Gnjdic von der TSG Benrath belegte bei den Junioren U 9 einen hervorragenden dritten Platz. In seiner Altersklasse kämpften insgesamt 64 Kids aus ganz Deutschland um Titel und Pokale.

Zunächst hatte das Düsseldorfer Nachwuchstalent die Kästchenspiel-Qualifikation souverän mit drei Siegen und 6:0-Sätzen gewonnen. In der Hauptrunde setzte er sich dann gegen Konstantin Nophut vom TC RW Fulda mit 6:2 und 6:2 sowie gegen Luis Cordt vom Lüdenscheider TV mit 6:4 und 6:3 problemlos durch. Im Halbfinale spielte der junge Benrather dann in einer Art vorweggenommenen Finals, ging es doch gegen den späteren Sieger des Turniers, Shiro Bui vom TC Taunusstein. In einer spannenden und dramatischen Begegnung verlor Jou Gnjdic nur ganz knapp nach drei Sätzen mit 6:7, 6:3, 8:10.