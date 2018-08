Zum vierten Mal findet die Benefizregatta „Düsseldorf am Ruder" statt. Der Erlös kommt Krebskranken zugute.

Düsseldorf. 95 Ruder-Teams und ein guter Zweck. Familien, Freunde, Unternehmen, Vereine und die Stadt Düsseldorf steigen am Samstag für Menschen mit Krebserkrankung in die Boote. Dann steht zum vierten Mal die große Benefiz-Regatta „Düsseldorf am Ruder“ an. Die Rennen beginnen ab 9.30 Uhr und dauern bis 16 Uhr. Anschließend sorgt das Band-Projekt „Fighting Spirits“ für die richtige Stimmung bei der Siegerehrung durch den Schirmherrn und Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf Thomas Geisel. Neben wassersportlichen Highlights gibt es ein Kinderunterhaltungsprogramm. Viele Info-Stände entlang des Hafenbeckens bieten zudem Informationen.

Die Vorbereitungen für die Regatta, die eine gemeinsame Aktion von „Düsseldorf am Ruder“ und Germania Düsseldorf 1904 ist, sind aufgrund des Niedrigwassers in diesem Jahr eine echte Herausforderung für die Organisatoren und zahlreichen Helfer. Der 70 Meter lange Steg, an dem alle Ruderteilnehmer ein- und aussteigen, liegt bereits seit Wochen auf dem Trockenen. Mithilfe eines Großeinsatzes der Freiwilligen Feuerwehr Düsseldorf konnte der Ruderclub Germania den Steg am vergangenen Wochenende aus dem Schlamm befreien. So steht der Austragung der Veranstaltung nichts mehr im Wege.

Kreative Kostüme und besondere Bootsnamen gehören dazu

Die meisten Teams, die für die Teilnahme ein Startgeld von 200 Euro bezahlen müssen, lassen sich für den Tag auch immer etwas Besonderes einfallen. Und so dürfte es auch am Samstag bunte Kostüme und kreative Bootsnamen, wie Düsselwa(h)le, die Flotte Lotte, die Seewölfe, Roter Oktober und die Gynokokken, zu sehen geben.

Unterstützt wird die Regatta, bei der im vergangenen Jahr rund 25 000 Euro zusammen kamen, von vielen Botschaftern und Helfern. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite.