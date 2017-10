Der Naturschutzbeirat kommt am Montag, 16. Oktober, 16 Uhr, im Garten-, Friedhofs- und Forstamt, Kaiserswerther Straße 390, zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Allgemeinverfügung „Reiten im Wald“ und ein Taubenhaus an der Gerresheimer Landstraße. Die Sitzung ist öffentlich.

Das Gartenamt bietet am Donnerstag, 19. Oktober, 16.30 Uhr, einen Rundgang über den Nordfriedhof an. Treffpunkt ist am Haupteingang, Johannstraße. Anmeldungen: Tel. 0211 8994800.

Die DEG trifft am Sonntag, 15. Oktober, um 16.30 Uhr, auf den ERC Ingolstadt. Zwei Buslinien fahren den ISS Dome ab 14 Uhr in dichtem Takt an: Die Buslinie 729 pendelt von der Station „Unterrath S“ (Straßenbahn-Linien 705 und 707) zur Haltestelle „ISS Dome“. Die Buslinie 757 verbindet die Station „Rath S“ (Straßenbahn-Linie 701 und S-Bahn S6) mit der Halle. Für die Rückfahrt pendelt auf der Straßenbahn-Linie 701 ab 18.30 Uhr eine zusätzliche Bahn ab der Haltestelle „Rath S“ in Richtung Innenstadt.

Aufgrund eines Betriebsausfluges des Heinrich-Heine-Instituts ist das Museum an der Bilker Straße 12-14 am Dienstag, 17. Oktober, geschlossen. Nicht davon betroffen ist die Abendveranstaltung „Ehrenlesung, Tatjana Kuschtewskaja zum 70. Geburtstag“. Sie findet wie angekündigt um 19 Uhr statt.