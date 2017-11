Wer die Chance hat, ein großes Beachvolleyball-Event in der City auszutragen, sollte nicht zögern. Selbst wenn das Wetter im Juni nicht mitspielen sollte, wird Beachvolleyball auf dem Burgplatz zu einem absoluten Höhepunkt des Düsseldorfer Sportjahres werden. Es war ein kluger Schachzug, Top-Duos der Szene Raum fürs Training in Düsseldorf zu geben. So hat sich die Stadt bereits jetzt neben Hamburg als einer der wichtigsten Stützpunkte für die nationale Beachvolleyball-Elite etabliert. Dass sich daraus die Möglichkeit ergeben hat, ein großes Turnier in Düsseldorf nahezu ohne Kosten zu veranstalten, war ein attraktiver Nebeneffekt. Der sportliche Werbewert für Düsseldorf ist groß, vor allem wenn die Stars der Szene in die Stadt kommen.

