Beachvolleyball ist eine attraktive und telegene Sportart, in der deutsche Sportler in jüngster Zeit auch noch große Erfolge gefeiert haben. Ein großes Turnier auf dem Burgplatz ist ohne Probleme vorstellbar und wohl auch ohne großen Aufwand zu finanzieren und organisieren.

Allerdings geht so etwas nur mit bekannten Namen, die die Fans dieser Sportart anlocken. Und da hat die Stadt entsprechende Kontakte geknüpft und bietet dafür eine Gegenleistung an. Denn die Hilfe bei der Erstellung von Außenplätzen und die Förderung für große Talente und mögliche Olympia-Teilnehmer werden sich in der Szene rumsprechen und auch Teams nach Düsseldorf zum Training locken. Davon würde natürlich nicht nur das Image der Stadt, sondern auch die Jugend profitieren, indem sie vor Ort Anschauungs-Unterricht bei ihren Vorbildern nimmt. Und es stimmt, was Düsseldorfs Stadtdirektor vorgerechnet hat. Mit relativ wenig Aufwand könnte die Sportstadt also wieder einen lukrativen sportlichen Bereich mehr für sich entdecken.