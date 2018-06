Los geht es am Freitag um 10 Uhr. Bis 17 Uhr gibt es die Qualifikationsspiele bei den Frauen und Männern. Danach beginnt die Hauptrunde der Männer. Sie läuft bis um 19.30 Uhr. Am Samstag wird von 8 bis 16.30 Uhr die Hauptrunde gespielt. Danach beginnen die Viertelfinals. Am Sonntag erfolgt der Anpfiff um 10 Uhr für die Halbfinals. Das Finale der Frauen wird um 14 Uhr gespielt, das der Männer um 15 Uhr.

Neben der nationalen Spitze gehen auch einige Teams aus Düsseldorf an den Start. Und die sind auch gar nicht chancenlos. Bei den Frauen stehen Kim Behrens und Sandra Ittlinger aus Baden-Württemberg ganz oben auf der Setzliste. Olympiasiegerin Kira Walkenhorst geht mit ihrer Ersatzpartnerin Leonie Körtzinger an den Start, da Laura Ludwig derzeit eine Babypause einlegt.

Nach Münster und Dresden ist die Landeshauptstadt die dritte Station der Serie. Fünf weitere Städte gehören zum Turnierkalender. 25 000 Euro Preisgeld wird in Düsseldorf ausgeschüttet. Die Gewinner bei den Frauen und Männern erhalten jeweils 2500 Euro. Für die Zweitplazierten gibt es noch 2000 Euro, für Rang drei immerhin noch 1250 Euro. Das Gesamtpreisgeld für die Turnierserie und die Deutschen Meisterschaften am Timmendorfer Strand beträgt 260 000 Euro.

Düsseldorf . In den vergangenen Tagen herrschte reger Verkehr auf dem Weg zum Burgplatz. 26 riesige Lastwagen brachten etwa 900 Tonnen Sand in die Altstadt, um dort einen Beach- Volleyballplatz zu bauen. Denn vom 22. bis zum 24. Juni kommt die Techniker Beach Tour nach Düsseldorf.

Wer nebenbei noch die Spiele der Fußball-WM verfolgen möchte, der hat Pech gehabt. „Wir übertragen keine Spiele“, sagt PR-Chef Frank Ehrich.

Bei den Geschicklichkeitsspielen kann man bis zu 500 Euro gewinnen

„Wir freuen uns, dass wir die Techniker Beach Tour hier nach Düsseldorf holen konnten. Besonders schön finde ich, dass bei freiem Eintritt sich jeder diesen tollen Sport anschauen kann“, sagt Thomas Geisel, Düsseldorfs Oberbürgermeister.

Beim Rahmenprogramm können die Besucher selbst einiges ausprobieren. Beim Sprungkrafttest kann man sich mit den Profis messen, wie hoch man aus dem Stand springen kann. Beim Reaktion- und Geschicklichkeitsparcours spielt man gegen einen Partner und findet heraus, wer die schnellsten Reaktionen hat.

In den Pausen werden auf dem Center Court zudem mit einer Kanone T-Shirts in das Publikum „geschossen“. Beim Zuschauerspiel auf dem Center Court haben einmal am Tag drei Zuschauer die Chance, mit einem Aufschlag über das Netz in eine Öl-Fass-Tonne 500 Euro in bar zu gewinnen. Neben der Tonne stehen zwei Liegestühle, werden dies mit einem Aufschlag über das Netz getroffen, gibt es noch 100 Euro in bar.