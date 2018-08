Turnier mit zwölf Bundesliga-Teams am Wochenende.

Zum dritten Mal ist das Strandbad Süd am Unterbacher See am Wochenende Austragungsort für die Beach-Soccer-Bundesliga. Samstag und Sonntag treten zwölf Teams im Turniermodus gegeneinander an – darunter so namhafte wie Hertha BSC Berlin, Hamburger SV oder Wuppertaler SV.

Seit Jahren erfreut sich der Strandfußball wegen seiner Dynamik und seiner Schnelligkeit immer größerer Beliebtheit. Je vier Feldspieler und ein Torwart spielen barfuß im Sand und bieten teils akrobatische Einlagen. Da der Ball auf dem Sand schwer zu kontrollieren ist, bevorzugen die Spieler hohe Pässe und Direktabnahmen aus der Luft – Fallrückzieher und Flugkopfbälle gehören zum Standardrepertoire jeder Mannschaft.

Im Modus „Jeder gegen jeden“ plus Play-offs kämpfen die Teams um den Titel. In Düsseldorf findet die fünfte Etappe statt und damit der letzte entscheidende Spieltag.

Am Samstag finden von 10 bis 20 Uhr die letzten Ligaspiele der German Beach Soccer League statt, bei denen sich jeder die beste Ausgangslage für die Play-offs sichern will. Die Finalspiele der besten vier Mannschaften um die Deutsche BeachSoccer-Meisterschaft steigen dann am 18. und 19. August in Warnemünde.

Besuchergruppen können den Platz mieten

Der Zweckverband Unterbacher See hat im Strandbad Süd ein turnierfähiges, nach DFB-Norm geplantes Beach-Soccer-Feld mit 30 mal 40 Meter mit Naturtribüne gebaut, das auch den Strandbadbesuchern außerhalb der Trainings- und Turnierzeiten zur Verfügung steht. Vereine, Betriebssportgemeinschaften oder Hobbymannschaften können auf Nachfrage beim Zweckverband Trainingszeiten anmieten.

Informationen über den Unterbacher See und Beach Soccer gibt es auch im Internet unter:

unterbachersee.de

dfb.de/beachsoccer