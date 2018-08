Beach-Feeling beim Gourmet FestivalKulturamt fördert Musikvideos

Beim diesjährigen Gourmet Festival auf der Königsallee präsentiert sich das InterContinental mit einem Stand, der die Besucher nach Saint Tropez entführt und die Klänge des bekannten DJs Axlnt erinnern an die Atmosphäre des berühmten Nikki Beach Clubs an der Côte d’Azur. Timo Bosch und sein Küchen-Team haben ein luxuriös-leichtes Menü zusammengestellt: Die junge Winzerin Victoria Lergenmüller (Weingut Sankt Annaberg), die 2016 als „Newcomerin des Jahres“ mit der Falstaff Wein Trophy geehrt wurde, wählte die korrespondierenden feinen Weine eigens für das InterContinental aus. DJ Axlnt bringt entspannte Clubsounds an den Prachtboulevard. Der DJ mit brasilianischen Wurzeln hat bereits den MTV/Pioneer/Passoa DJ Contest in Berlin für sich entschieden.

Musiker aufgepasst: Das Kulturamt ermöglicht mit einem Pilotprojekt die Produktion von fünf Musikvideos für Düsseldorfer Musiker. Das Projekt wird mit dem „institut bild.medien“ der Hochschule Düsseldorf durchgeführt. Das Angebot gilt für alle Musikgenres und Altersgruppen. Bewerben können sich einzelne Musiker, Bands, Ensembles, Chöre und mehr. Einzige Voraussetzung: Die Musiker müssen überwiegend in Düsseldorf leben und künstlerisch arbeiten. Zudem sollten die Musiker seit mindestens zwei Jahren aktiv sein. Neben Bühnenerfahrungen sollten die Musiker auch Erfahrungen in den Bereichen Marketing, Booking, Promotion, Logistik, Produktion und Öffentlichkeitsarbeit mitbringen. Bewerbungsunterlagen bis zum 13. September an:

diana.seidel@duesseldorf.de