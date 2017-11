Ende 2019 sollen Sporthalle, Mensa und Anbau fertig sein.

Die Städtische Katholische Grundschule Fleher Straße 213 wird ausgebaut und modernisiert mit dem Ziel, die Zügigkeit von zwei auf drei Züge zu erhöhen. Künftig sollen dort 336 Schüler in zwölf Klassen unterrichtet werden. Oberbürgermeister Thomas Geisel legte gemeinsam mit Schulleiterin Astrid Zörner, Heinrich Labbert, Geschäftsführer des städtischen Tochterunternehmens Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH (IPM), und Florian Dirszus, stellvertretender Leiter des Schulverwaltungsamtes, den Grundstein zum neuen Erweiterungsbau sowie zu einer neuen Einfachsporthalle und Mensa. Die IPM wurde mit der Baumaßnahme beauftragt.

„Die Landeshauptstadt Düsseldorf investiert rund neun Millionen Euro in die Zukunft des Grundschulstandortes an der Fleher Straße. Von Ausbau und Modernisierung profitieren neben den Kindern und dem Lehrpersonal auch der Vereinssport in Düsseldorf, der sich über eine neue Einfachsporthalle als zusätzliches Sportstättenangebot freuen darf“, sagte OB Geisel.

Aufgrund der Vielzahl neuer Einschulungen in Düsseldorf werden die Jahrgänge an der KGS Fleher Straße seit dem Schuljahr 2016/17 um einen Zug erhöht. Für die zusätzlichen Eingangsklassen wurden bereits interimsweise Klassenraumcontainer aufgestellt. Die Schule wird von 262 Kindern in zehn Klassen (Stand: September 2017) besucht.

Aktuell sind am Standort sieben OGS-Gruppen mit 175 Plätzen eingerichtet. Außerdem wird der Bau einer Mensa inklusive Cook & Chill-Küche sowie die Errichtung einer Einfachsporthalle erforderlich. „Hier werden bis zu 336 Schüler in zwölf Klassen unterrichtet. Darüber hinaus können acht OGS-Gruppen mit 200 Plätzen angeboten werden“, sagte Schuldezernent Burkhard Hintzsche.

Die Arbeiten haben begonnen und sollen im 3. Quartal 2019 abgeschlossen sein.