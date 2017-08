Es könnte alles so schön sein. Wäre da nicht das Problem mit der Kommunikation und noch ein weiteres: das richtige Maß zu finden. Wenn die Metro schon ein so großes Projekt wie „Metro unboxed“ aufzieht, dann gilt es im Vorfeld, nicht nur die passende Fläche, sondern auch die passende Form zu finden. Ein paar Meter weniger hätten die Wirkung des Pavillons sicher nicht geschmälert, drastische und unnötige Maßnahmen, wie das Fällen von vier Bäumen, hätten vermieden werden können. Was bleibt ist ein ganz fader Bei- und Nachgeschmack. Ein gelungener Start sieht anders aus.

Mehr zum Thema Bäume für Metro-Pavillon gefällt: Anwohner sauer