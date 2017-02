Düsseldorf. Rund 70 000 Euro Schaden entstanden im Oktober vergangenen Jahres, als ein zirka 20 Meter hoher Baum an der Lorettostraße umstürzte und auf mehrere Autos krachte. Dabei wurde auch der BMW eines Technikers erheblich beschädigt. Der fordert nun von der Stadt vor dem Landgericht 4400 Euro Schadensersatz. Denn die habe bereits zwei Monate vorher gewusst, dass mit der Robinie etwas nicht in Ordnung ist. Tatsächlich litt der Baum an Wurzelfäule. Wann es zum Prozess kommen wird, steht noch nicht fest