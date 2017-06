Anwohner genervt von Abrissarbeiten an der ehemaligen WestLB-Zentrale.

Düsseldorf. Zahlreiche Schaulustige verfolgten am Pfingstwochenende die Abrissarbeiten des Gebäudes der ehemaligen WestLB-Zentrale entlang des Fürstenwalls. Schwerpunkt der Arbeiten war das Abtragen des Mauerwerks an der Ecke Fürstenwall/Talstraße. Eine Drohne kreiste Samstag über der Großbaustelle, sie lieferte den Kranführern am Boden das nötige Fotomaterial für die Abrissarbeiten in der Höhe.

Doch während viele Passanten dies alles fasziniert verfolgten, waren die Anwohner von Staubentwicklung und stundenlangem Baulärm genervt. „Bei mir hat sich ein Anlieger gemeldet, der gerade von einem Krankenhausaufenthalt zurückkam und nun Ruhe braucht“, berichtet SPD-Bezirksvertreter Gerd Deihle.

Auch das Umweltamt war vor Ort, um Lärm- und Staubentwicklung zu kontrollieren. Der Abriss des ehemaligen WestLB-Gebäudes läuft seit Anfang des Jahres. Auf dem etwa 3400 Quadratmeter großen Grundstück baut das Unternehmen Art-Invest das moderne Bürohaus „Fürst & Friedrich“ samt einer Tiefgarage mit 132 Stellplätzen. Die Fertigstellung ist für Anfang des Jahres 2019 geplant.

Wegen der Abrissarbeiten ist der Fürstenwall zwischen Friedrichstraße und Talstraße seit Freitag und noch bis heute früh, 4 Uhr gesperrt. Davon betroffen sind die Linien 732 und NE8. Die Busse fahren in Richtung Hauptbahnhof ab der Haltestelle „Leo-Statz-Platz“ und ab der Haltestelle „Kirchplatz“ eine Umleitung sowie in Richtung Hafen ab der Haltestelle „Corneliusstraße“. A.V.