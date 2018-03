Düsseldorf. In Düsseldorf-Eller ist am späten Mittwochabend ein Baugerüst in eine Schräglage gekommen. Feuerwehr und Höhenretter sicherten das Gerüst. Nach ersten Informationen der Feuerwehr gibt es keine Verletzten.

Mehrere Verschalungen an einem Neubau auf der Ellerkirchstraße haben sich, vermutlich durch den stärkeren Wind, aus ihrer Verankerung gelöst und sind auf das angrenzende Baugerüst gekippt, teilte die Feuerwehr mit. Durch die zusätzliche Last hätten sich mehrere Verankerungen gelöst und das Gerüst sei so in Schräglage geraten.

Der Gefahrenbereich wurde weiträumig abgesperrt. Die Bauaufsicht und eine verantwortliche Person der ausführenden Fachfirma waren zur Unterstützung vor Ort. Der Einsatz dauerte bis spät in die Nacht. red