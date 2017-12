Seit 15 Uhr ist die Feuerwehr an einer Baustelle in Düsseldorf. Sechs Bauarbeiter sind auf einen Kran geklettert.

Düsseldorf. Ein ungewöhnlicher Einsatz hielt am Freitag über Stunden Feuerwehr und Polizei in Atem. Sechs Bauarbeiter waren Fretagnachmittag gegen 15 Uhr an der Ecke Roßstraße/Schwannstraße auf einen 60 Meter hohen Baukran gestiegen und drohten damit, herunter zuspringen. Die Arbeiter forderten ihren Lohn, der ihnen angeblich über Wochen nicht gezahlt wurde. Sie kletterten sogar auf den Ausleger. „Das war eine sehr gefährliche Situation“, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Am Boden liefen immer wieder Verhandlungen zwischen Mitarbeitern und Arbeitgeber. Die Feuerwehr hatte ein Sprungtuch ausgebreitet, die Höhenretter standen bereit. Gegen 20.15 Uhr kamen die Männer dann freiwillig herunter. Bis dahin hatte der Einsatz auch Auswirkungen auf die Mitarbeiter des benachbarten Umweltministeriums – sie durften die Tiefgarage nicht verlassen. ale