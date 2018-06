Oberkassel. Die U 19-Basketballer der ART Giants starten heute in die Aufstiegsrunde zur Nachwuchs-Bundesliga. In der heimischen Halle des Comenius-Gymnasiums, Lütticher Straße 34, steht das Qualifikationsturnier an. Der Erste steigt auf, der Zweite und der Dritte haben danach weitere Chancen. „Das ist unglaublich wichtig für uns“, sagt Trainer Jonas Jöhnke gegenüber „Sportstadt-TV“ und rechnet mit 200 Zuschauern. In jeder Altersklasse spielen die Giants in der höchsten Liga, „jetzt fehlt noch die Nachwuchs-Bundesliga“, sagt Jönke. Samstag geht es um 11 Uhr los, am Sonntag um 9 Uhr.