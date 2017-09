Die erste Liga der Barbiere informiert bei einer Messe, wie Männer ihr Bärte bestens pflegen.

Galten Bärte früher noch als unhygienisch, sind sie mittlerweile ein Zeichen für Männer mit Körperbewusstsein. Viele pflegen ihren Bart mittlerweile mit genau so viel Aufwand, wie viele Frauen es mit ihren Haaren machen. Sie geben teilweise viel Geld für Öle und Pasten aus, damit die Gesichtsbehaarung auch gut sitzt. Der internationale Verein „Barber Convention Club“ will mit Messen einen Überblick über diese neuentstandene Produktpalette bieten. In Düsseldorf fand die Messe an diesem Wochenende zum zweiten Mal statt.

In der Classic Remise, in der normalerweise Oldtimer ausgestellt werden, schlendern am Wochenende viele Männer und auch einige Frauen mit einem Becher Whiskey an den Ständen vorbei und fachsimpeln mit den Händlern über ihre Produkte. Dabei mischen sich viele Bartträger, wie der 32-jährige Chris, die Öle mittlerweile selbst: „Es gibt im Internet viele Tutorials, mit denen man sich genau das Produkt mischen kann, das zu einem passt.“ Anders als bei industriellen Produkten wisse man so, dass die Bestandteile alle natürlich sind. Der 43-jährige Marko Schulze machte aus dieser Einstellung ein Geschäft. Mischte er sein Öl am Anfang nur für sich, gefiel es seinem Barbier so gut, dass er ihn dazu ermutigte, es auch zu verkaufen. Nach gut zwei Jahren hat er mit seiner Firma Beardpride, bei der auch seine Frau Miriam und die Kinder Lina und Luca mithelfen, über 100 Kunden.

Europas Elitebarbiere geben Tipps für die Bartpflege

Nächstes Jahr will er die Arbeit in seiner Firma zu seinem Hauptberuf machen. Expandiert hat das Familienunternehmen auch schon: Damit Frauen nicht mehr die Bartprodukte ihrer Männer klauen müssen, um sie für ihre Haare zu benutzen, produzieren sie seit kurzer Zeit auch Öle für Frauenhaar.

Damit sich die Besucher auch vor Ort rasieren lassen können, flog die Convention bekannte Barbiere aus ganz Europa ein. Einer dieser Starbarbiere ist Peter Blatter, der diesen Job schon seit über 50 Jahren macht. Er freut sich darüber, dass die Bartpflege so beliebt geworden ist, und sieht darin eine Rückbesinnung auf die fünfziger und sechziger Jahre. „Früher waren Männer ede Woche im Barbershop, um ihren Bart zu pflegen.“ Für ihn ist auch die Atmosphäre ein Grund für den Erfolg der Barbershops. Sein Salon, in dem noch Einrichtung aus den zwanziger Jahren steht, soll für Männer ein Refugium sein, in dem sie wieder unter sich sein können und mit dem Barbier ihres Vertrauens über persönliche Themen sprechen können: „Viele können vielleicht gut frisieren. Genauso wichtig ist es aber, für eine gute und persönliche Stimmung sorgen.“

Seit dem Hype um den Bart hat der 72-Jährige noch mehr Spaß am Rasieren. Ans Rentnerleben denkt er deshalb noch lange nicht. Stattdessen schaut er sich schon einen anderen Trend an: „Vielleicht mache ich ja noch eine Ausbildung zum Barista.“