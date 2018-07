Banken zeichnen Journalisten ausVenetien kriegen neue Präsidentin

Die Volksbanken und Raiffeisenbanken in Rheinland und Westfalen haben Journalisten für ihre Beiträge zum Thema „Wirtschaft vor Ort“ ausgezeichnet. Im Apollo Varieté prämierte die Fachjury des Preises „BlaueBoje“ fünf Beiträge mit insgesamt 15 000 Euro – vom Online-Special über zwei Filme und ein Hörfunk-Feature bis hin zu den Wirtschaftsseiten einer Regionalzeitung. Den ersten Preis aus der Hand von Volksbank-Chef Rainer Mellis erhielt das Handelsblatt-Team um Anis Micijevic und Sönke Iwersen für einen Beitrag um Aufstieg und Fall von Schlecker. Die Laudatio dazu hielt Jurymitglied und WZ-Chefredakteur Ulli Tückmantel. Ein Ehrenpreis in Höhe von 3000 Euro ging auf Initiative von Mellis an das internationale Netzwerk investigativer Journalisten „Forbidden Stories“, das die Recherchen verfolgter Journalisten weiterführt.

Morgen stehen bei der Versammlung der Venetien Neuwahlen auf dem Programm. Doch schon jetzt ist klar, Präsidentin Ute Heierz-Krings wird sich nicht zur Wiederwahl stellen. Im April 2015 wurde Heierz-Krings nach dem Rücktritt von Angela Erwin zur neuen Chefin gewählt. Mit Geschäftsführerin Heidrun Leinenbach, bis dahin Schatzmeisterin, bildet sie den geschäftsführenden Vorstand. Doch in den vergangenen drei Jahren kam es vermehrt zu Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden. Schon vor Wochen war klar, eine von beiden wird ihren Posten räumen müssen. Stellung zu den Differenzen wollte keine beziehen. Heierz-Krings begründet ihren Rückzug offiziell mit beruflicher und privater Überlastung: „Ich möchte einfach mal wieder mehr mit meiner Familie unternehmen.“