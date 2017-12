Martin Schläpfer lernte Eiskunstlauf, bevor er zum Ballett kam. Ein Gespräch über Erinnerungen und Geschwindigkeit.

Beim Eislaufen liegt selbst im Sturz eine gewisse Poesie. Denn nie und nimmer kommen einem bei dem Gedanken an das winterliche Vergnügen Knochenbrüche und Rettungssanitäter in den Sinn, sondern herrlich kitschige Bilder von Kindern, die bei weißer Dezembersonne auf dem Hosenboden landen, weil sie mit zu viel Wagemut der Vorsicht davongesaust sind.

Bei dem Gedanken an die Beschleunigung, die einem den Traum vom Fliegen in die Erinnerung trägt, gerät auch der ernsthafte Martin Schläpfer in eine Stimmung des Überschwangs. Auf der Eisbahn an der Königsallee schnallt sich der Chefchoreograf des Ballett am Rhein hoffnungsfroh die Spikes um die Schuhe und marschiert unbeirrt auf das Eis. Vom Kufenlauf rät man ihm ab, denn das Wetter ist an diesem Nachmittag besonders schlecht.

Ich wollte nur eins: Eislaufen. Ich wurde in der Schule schlecht, fälschte Unterschriften. Ich war ein einfach ein sturer Bock.“

Martin Schläpfer, Chefchoreograf des Ballett am Rhein, über seinen Streit mit den Eltern, als er das Eislaufen aufgeben musste.

Es regnet kräftig und die Bahn ist rutschig, Pfützen, wohin man schaut. Schläpfer, der sich gern als „bäurisch“ bezeichnet, weil er doch aus der Schweiz kommt, wo kein Mensch sagt, er fühle sich klein, wenn er einen Gipfel erklommen hat, sondern stolz, weil er es dem Berg gezeigt habe, macht das nichts aus. Arabesque, Passé, er spielt mit der eleganten Bewegungssprache und strahlt. „Beim Eiskunstlauf stellt sich ein Gefühl der Freiheit ein. Es gibt nur dieses Feld und dich. Das ist ein großes Glück.“ Und es entspricht seinem zutiefst individualistischen Wesen, sein Ego in dem Einzelsport ganz und gar auszubreiten. „Beim Eiskunstlauf ist alles auf dich konzentriert. Im Ballett hingegen begibst du dich in ein Kollektiv. Es sei denn, du wirst Solist und koppelst dich ab.“

Schläpfer ist als Junge ständig auf dem Eis. Er liebt das Schlittschuhlaufen, Kunst muss daraus noch werden, was ihm zunächst gleich ist, bis Trainer ihm sagen, dass sie es ungewöhnlich finden, wie er da die Drehungen und Pirouetten der Stars imitiert, ohne auch nur eine Stunde Unterricht genommen zu haben. Von da an geht der damals Zwölfjährige seine sportliche Leidenschaft pragmatisch an und trainiert.