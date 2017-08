Düsseldorf. Ein Feuer auf einem Balkon hat am frühen Mittwochmorgen die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Düsseldorf aus dem Schlaf gerissen. Zwei Personen wurden verletzt.

Wie die Feuerwehr berichtet, meldete am sich frühen Mittwochmorgen ein Bewohner der Friedrich-Lau-Straße über die Notrufnummer 112 bei der Feuerwehr Düsseldorf. Der Mann schilderte ein Feuer auf dem Balkon seiner Wohnung im ersten Stockwerk des siebenstöckigen Mehrfamilienhauses.Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war auf der Straßenseite des Hauses eine starke Rauchentwicklung aus der Wohnung im ersten Obergeschoss zu sehen, auf der Rückseite hatte die Flammen bereits vom Balkon auf das Wohnzimmer und den Flur übergegriffen. Ein Anwohner versuchte vergeblich mit einem Gartenschlauch, aus einem sicheren Bereich, die Flammen zu löschen.

Die zum Zeitpunkt des Brandes in der Wohnung befindlichen Menschen konnten sich bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen. Die 84-jährige Mieterin, mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung sowie der 59-jährige Sohn, mit Schnittverletzungen, wurden vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert.

Um eine Ausbreitung des Rauchs auf das restliche Haus zu verhindern, setzten die Spezialisten der Feuerwehr einen mobilen Rauchvorhang vor die Eingangstür der Brandwohnung. Die Flammen auf dem Balkon und in der Wohnung konnten von den Einsatzkräften schnell gelöscht werden.

Nach Abschluss der Rettungs- und Löscharbeiten konnten alle Mieter bis auf die der betroffenen Wohnung im ersten Obergeschoss, wieder zurück in ihre Wohnungen. Die Brandwohnung ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Der Einsatzleiter schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. red