Düsseldorf. Am frühen Samstagmorgen ist die Feuerwehr zu einem Balkonbrand nach Bilk ausgerückt. Im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Burghofstraße stand ein Balkon in Flammen.

Die Einsatzkräfte retteten drei Personen mit einer Drehleiter aus der Dachgeschosswohnung des Hauses. Alle anderen Bewohner hatten sich schon selbst ins Freie flüchten können. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Nach etwa anderthalb Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Der Sachschaden liegt bei etwa 50.000 Euro. Wie es zu dem Brand gekommen ist, wird nun durch die Polizei ermittelt. red