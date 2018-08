Machine de Cirque: Das ist eine zehnköpfige Artistentruppe aus Kanada, die das Publikum des „Düsseldorf Festivals“ auf eine surreale Reise durch die Zeit mitnimmt. Szenario ist die Welt nach der Apokalypse. Die Überlebenden machen sich in einer fantastischen Maschine auf die Suche nach anderen Lebewesen. Es herrscht Untergangsstimmung – aber wundersamerweise entzünden sich, angetrieben von einem musikalischen Feuerwerk, an eben dieser Tristesse Szenen von hinreißender Komik. Dabei wird die abenteuerliche Apparatur je nach Bedarf zum Turngerät, zum Sprungbrett oder zum Fahrradparcours auf der Bühne für ein tollkühnes Spektakel voller Charme und Nostalgie. Dabei werden Geschichten in fantastischen Bildern erzählt und kommen ohne den traditionellen Varieté-Moderator aus. Die Künstler, Musiker und Komödianten der Truppe sind alle gleichzeitig hochbegabte Akrobaten. Unter der Regie von Vincent Dubé erschafft das Ensemble eine artistische, poetische und komische Show auf Weltklasse-Niveau. (Foto: Loup-William Théberge) Düsseldorf Festival, Theaterzelt, Burgplatz. 15. September um 20 Uhr. Eintritt 19 bis 44 Euro. Karten erhältlich unter Telefon 82826622.